Медведев оценил юмор голосового помощника Mail.ru
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Представители компании в пятницу в Москве продемонстрировали Медведеву свои
Также Медведеву показали популярное мобильное приложение, которое с помощью искусственного интеллекта переносит на изображение художественный стиль.
А также руководители компании похвастались прототипом своего голосового помощника Маруси. По команде одного из сотрудников система поведала о своих возможностях и даже рассказала шутку: «Подвел итоги года, себя и коллектив».
«Юмор специфический», — отреагировали разработчики.
«Не относится к присутствующим», — согласился Медведев.
«Ставлю шум моря», — ответил ему женский голос программы, включив звуки морской волны, разбивающейся о берег.
Покидая этаж, где ведутся разработки искусственного интеллекта, программисты показали премьеру возможности своей пропускной системы, которая открывает двери с помощью технологии распознавания лиц. В базе данных оказалась и фотография Медведева, что позволило ему самостоятельно покинуть помещение.