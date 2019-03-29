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20Дмитрий Медведев посетил офис Mail.Ru
15:05 (мск), источник: РИА Новости

Медведев оценил юмор голосового помощника Mail.ru

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев познакомился с технологиями искусственного интеллекта Mail.ru Group и пообщался с голосовым помощником Марусей, которую сейчас создают разработчики компании.

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Представители компании в пятницу в Москве продемонстрировали Медведеву свои ноу-хау в области искусственного интеллекта, среди которых так называемая технология компьютерного зрения. Премьер остановился у специальной стойки с экраном и камерой, возле которой ему продемонстрировали метод распознавания фото, хранящегося в облачном сервисе, по лицу человека.

Также Медведеву показали популярное мобильное приложение, которое с помощью искусственного интеллекта переносит на изображение художественный стиль.

А также руководители компании похвастались прототипом своего голосового помощника Маруси. По команде одного из сотрудников система поведала о своих возможностях и даже рассказала шутку: «Подвел итоги года, себя и коллектив».

«Юмор специфический», — отреагировали разработчики.

«Не относится к присутствующим», — согласился Медведев.

Он также протестировал возможности «умной колонки». «Маруся, шум прибоя», — попросил премьер.

«Ставлю шум моря», — ответил ему женский голос программы, включив звуки морской волны, разбивающейся о берег.

Покидая этаж, где ведутся разработки искусственного интеллекта, программисты показали премьеру возможности своей пропускной системы, которая открывает двери с помощью технологии распознавания лиц. В базе данных оказалась и фотография Медведева, что позволило ему самостоятельно покинуть помещение.

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