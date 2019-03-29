Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Взрыв газовоза: уничтожены 8 легковушек и 10 грузовиков (видео)
Алкоголь скоро заменят безвредным аналогом
8 признаков, что ты можешь полностью доверять своей девушке
Неудачный ремонт обошелся россиянину в 56 миллионов рублей
Какие проблемы волнуют москвичей Оказалось, что горожан интересуют такие вопросы: становится ли Москва более европейским городом
Известная 31-летняя российская актриса родила первенца
Кейт Миддлтон встретилась со скаутами
Овечкин привез стул на скамейку запасных «Вашингтона»
Российский теннис оказался на грани кризиса
Дана Борисова рассказала о сексуальной зависимости - подробности
Опубликованы фото Софии Ротару после химиотерапии
Внучка знаменитой актрисы унаследовала ее удивительную красоту
29-летняя женщина-политик из США покорила соцсети
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Как не нужно строить дом: реальные истории людей
Москвичи начали покидать город
Фоторепортажи
1245 лет назад была найдена уникальная Терракотовая армия
20Дмитрий Медведев посетил офис Mail.Ru
15:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Попугай в Австралии «захватил» дорожную камеру

И устроил себе настоящую фотосессию.

Сотрудники Департамента транспорта в австралийском Квинсленде стали свидетелями забавного инцидента, произошедшего в городе Кернс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Просматривая видео с дорожной камеры наблюдения, полицейские увидели попугая, который забрался на устройство и стал его изучать. Попугай заглядывал в объектив камеры с разных сторон и пару раз попытался его клюнуть. Забавный ролик сотрудники департамента выложили в Сети.

Екатерина Гура

Читайте также

Как изменится жизнь россиян с 1 апреля
СМИ узнали предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Медведев отвечает на вопросы пользователей «ВКонтакте» (видео)
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Лавров назвал решение Трампа по Голанам «вседозволенностью»
Устроивший ДТП водитель сдался полиции после призыва Кадырова
Юнармейцам добавят баллы к ЕГЭ
Спорт
Без Загитовой и Медведевой: как России стать чемпионом Сборная России выигрывала серебряные медали на последних двух командных чемпионатах мира, но поедет в Японию без лучших одиночниц — Алины Загитовой и Евгении Медведевой
Hi-Tech
Что не так с самым современным авианосцем США Полный провал...
Авто
В России начнут строить новый автомобильный завод Японский производитель грузовых автомобилей Hino, подразделение Toyota Motor, подтвердил строительство завода в Подмосковных Химках
Кино
Умерла режиссер Аньес Варда Создательнице фильма «Счастье» было 90 лет
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Известная 31-летняя российская актриса родила первенца София Каштанова принимает поздравления
Леди
Мужа Алсу заподозрили в изменах певице СМИ отреагировали на недавнее интервью певицы.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь