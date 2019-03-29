Попугай в Австралии «захватил» дорожную камеру
И устроил себе настоящую фотосессию.
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И устроил себе настоящую фотосессию.
Сотрудники Департамента транспорта в австралийском Квинсленде стали свидетелями забавного инцидента, произошедшего в городе Кернс.
Просматривая видео с дорожной камеры наблюдения, полицейские увидели попугая, который забрался на устройство и стал его изучать. Попугай заглядывал в объектив камеры с разных сторон и пару раз попытался его клюнуть. Забавный ролик сотрудники департамента выложили в Сети.
Екатерина Гура