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16:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии обнаружили коалу, которая выглядит как Йода из «Звездных войн»

Все дело в ее ушах.

В Сети появилось видео с австралийской коалой с ушами Йоды — одного из главных персонажей «Звездных войн». На ролике животное жует эвкалиптовые листья — это любимое лакомство коал, которое является ядовитым для человека.

Фанаты эпопеи прокомментировали видео в характерном для Йоды стиле речи: «Есть ядовитые листья я буду, делать ничего весь день я буду».

Варвара Макарова

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