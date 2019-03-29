В Австралии обнаружили коалу, которая выглядит как Йода из «Звездных войн»
Все дело в ее ушах.
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Все дело в ее ушах.
В Сети появилось видео с австралийской коалой с ушами Йоды — одного из главных персонажей «Звездных войн». На ролике животное жует эвкалиптовые листья — это любимое лакомство коал, которое является ядовитым для человека.
Фанаты эпопеи прокомментировали видео в характерном для Йоды стиле речи: «Есть ядовитые листья я буду, делать ничего весь день я буду».
Варвара Макарова