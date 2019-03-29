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16:00 (мск), источник: Rambler.ru

«Мы кормим воров»: Милявская сделала заявление в суде

Обвиненная в неуплате коммунальных платежей певица Лолита Милявская явилась в суд и призвала россиян на борьбу с ТСЖ. Об этом сообщает Пятый канал.

Источник: РИА "Новости"

Ранее товарищество собственников жилья «Большие Каменщики» подало против Милявской иск, в котором потребовало взыскать с певицы долг в размере 760 тысяч рублей за оказанные ей жилищно-коммунальные услуги.

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Сегодня в Басманном райсуде Москвы стартовали слушания по делу. Пришла на них и сама Милявская.

«Мы просто кормим воров!» — заявила она перед началом заседания.

По словам артистки, ТСЖ обманывало ее, вынуждая платить за услуги ЖКХ по 80 тысяч рублей, и отказываясь объяснять, почему так много. Кроме того, ТСЖ врет об отсутствии у Милявской приборов учета.

Певица заявила, что если и впредь позволять ТСЖ, лишь 10% которых заслуживают доверия, вести себя подобным образом, то вскоре они начнут отбирать квартиры.

«Ребята, это борьба страны!» — подчеркнула она.

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