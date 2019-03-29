«Мы кормим воров»: Милявская сделала заявление в суде
Обвиненная в неуплате коммунальных платежей певица Лолита Милявская явилась в суд и призвала россиян на борьбу с ТСЖ. Об этом сообщает Пятый канал.
Обвиненная в неуплате коммунальных платежей певица Лолита Милявская явилась в суд и призвала россиян на борьбу с ТСЖ. Об этом сообщает Пятый канал.
Ранее товарищество собственников жилья «Большие Каменщики» подало против Милявской иск, в котором потребовало взыскать с певицы долг в размере 760 тысяч рублей за оказанные ей
Сегодня в Басманном райсуде Москвы стартовали слушания по делу. Пришла на них и сама Милявская.
«Мы просто кормим воров!» — заявила она перед началом заседания.
По словам артистки, ТСЖ обманывало ее, вынуждая платить за услуги ЖКХ по 80 тысяч рублей, и отказываясь объяснять, почему так много. Кроме того, ТСЖ врет об отсутствии у Милявской приборов учета.
Певица заявила, что если и впредь позволять ТСЖ, лишь 10% которых заслуживают доверия, вести себя подобным образом, то вскоре они начнут отбирать квартиры.
«Ребята, это борьба страны!» — подчеркнула она.