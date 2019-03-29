Женщины в парламенте: изменят ли гендерные квоты половое равенство в политике?
Можно ли насильно увеличить процент
Можно ли насильно увеличить процент
Что такое гендерные квоты, какие они бывают, почему затея с их введением провалилась в Аргентине и зачем они нужны, расскажет Indicator.Ru.
В 1991 году в Аргентине были введены гендерные квоты для женщин в парламенте страны. Это означало, что теперь в бюллетене, который видели на выборах избиратели, не менее 30% кандидатов (а для первых трех мест списка каждой партии — не менее одного) должны были быть женщинами. Предполагалось, что подобная мера поможет увеличить представительство женщин в парламенте, а также поможет актуализации проблем, важных для женщин и общей демократизации страны.
Однако результаты были неутешительными. Партии, в соответствии с новым законом, действительно внесли в бюллетени положенное количество
Почему благая, в сущности, идея оказалась выхолощенной? Уместно ли говорить, что культурные отличия Аргентины от, скажем, Швеции, где гендерные квоты были успешно внедрены на 20 лет раньше, сыграли свою роль? Насколько вообще справедливо установление такого рода квот?
Идея введения гендерных квот заключается в том, чтобы увеличить представительство женщин в национальном (или региональном) выборном органе. В более широком смысле квоты помогают привлечь к процессу политической социализации большее количество женщин, даже если они не займут места в парламентах разных уровней.
В 1995 году на Четвертой конференции ООН по проблемам женщин была подписана так называемая Пекинская декларация и Платформа действий, призывающие правительства всех стран устранить любые препятствия к участию женщин во всех сферах публичной и частной жизни. Именно этот момент считается рубежным для всех, кто борется за право женщин быть избираемыми в парламент наравне с мужчинами.
Как изменилось представительство женщин за 24 года с момента принятия Пекинской декларации?
Это подтверждается и тем, что в списке стран без женщин в парламентах присутствует как демократическая Вануату, так и абсолютная монархия Оман.
Сторонники введения гендерных квот утверждают, что они помогут увеличить заниженное представительство женщин в парламентах, привнести женский опыт в политическую жизнь и добиться равенства не только на бумаге, но и в реальной жизни, сделать политику более демократичной. А каковы аргументы противников введения гендерных квот?
Оппоненты квотирования утверждают, что идея давать преференции женщинам противоречит принципу равенства, по которому каждый имеет одинаковые шансы стать депутатом парламента. Кроме того, как заявляют сами депутатки, это дискредитирует женщин, которые достаточно сильны, чтобы получить место в парламенте без всякой помощи, но «проходят» по квотам.
Сторонники квотирования, в свою очередь, отвечали, что важно превратить дескриптивную репрезентацию (ту, что установлена в законах) в сущностную (ту, которая будет отражать реальное представительство женщин в парламенте). Для этого, однако, необходимы квоты, поскольку без них не наберется критической массы
В ответ на это сторонники квот заявляют, что избрание в парламент — это история не про квалификацию, а про представительство: если женщин в стране около 50%, почему в представительном органе их всего 20%?
В 2000-х гг. дискуссия о введении гендерных квот развернулась достаточно широко. Так, Друд Далеруп указывала, что введение таких квот едва ли ущемит права мужчин, скорее, наоборот: в результате ужесточившейся конкуренции только наиболее способные пройдут в парламент.
Однако к 2010-м гг.
1) Это само по себе позволит выровнять представительство мужчин и женщин, что рассматривается как безусловная необходимость. Стремление к гендерно равному обществу и проблемы недопредставленности (underepresentation) женщин в органах власти — это то, что активно обсуждается, а процент женщин, участвующих в выборах, является одним из параметров, по которому ОЭСР оценивает проведение выборов;.
2) Женщины помогут сбалансировать политическую повестку, сделать ее более приближенной к нуждам тех, кого
В Аргентине женщины боролись за квоты, однако, когда они были введены, выяснилось, что собственно квотирования недостаточно. Свободный доступ к выборам, отсутствие препятствий к активному участию в политике, свобода прессы — все это не менее важно, чем гендерные квоты сами по себе. Именно поэтому нельзя сказать ничего определенного, глядя только на количество женщин в парламенте: необходимо также принимать во внимание, какой политический режим установлен в стране.
В России, с одной стороны, представительство женщин в парламенте никак не изменилось за последнюю четверть века (около 16%), но, с другой стороны, в Государственной Думе VII созыва количество женщин по сравнению с предыдущим созывом увеличилось в 3,5 раза (76 против 21, при общей численности в 450 человек). Однако, как и в случае с Аргентиной, это едва ли признак грядущего гендерного равенства в российской политике.
Аманда Клэйтон из Университета Вандербильта и Пар Зеттерберг из Уппсальского университета провели исследование, которое показало, что после введения гендерных квот и увеличения количества женщин в парламенте расходы на здравоохранение увеличивались, а на оборону сокращались.
В случае России, как и многих других стран, проблема заключается не в недостаточном представительстве женщин, а в том, как представительный орган вообще выполняет свою функцию. Не имеет значения, сколько женщин станут депутатками, если парламент принимает законы, ориентируясь в основном на политические интересы, а не на запросы общества. Кроме того, в России слишком высокие барьеры прохода в парламент для любых
Автор: Иван Суманеев