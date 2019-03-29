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18:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка собрала дома самую большую в мире коллекцию покемонов

И попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Лиза Кортни может смело назвать себя самым большим фанатом покемонов в мире. Вот уже более десяти лет она собирает игрушки и любые предметы с изображением популярных японских мультперсонажей.

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В 2009 году Кортни была официально занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как обладательница самой большой коллекции покемонов в мире. Тогда у нее было чуть больше 12 тысяч предметов, а на сегодняшний день их насчитывается уже более 21 тысячи.

Покемонов у девушки так много, что для них даже пришлось выделить отдельную комнату в доме. А все, что не поместилось туда, находится в остальных помещениях.

В самой большой в мире коллекции покемонов есть разнообразные игрушки, кондитерские изделия, настольные и видеоигры, пазлы, канцтовары и даже рулон туалетной бумаги.

Многие экспонаты являются уникальными — их Лиза покупала в Японии.

Британка отмечает, что ее хобби спасало ее во многих жизненных ситуациях и всегда приносило ей радость. Сейчас она продолжает коллекционировать предметы со сказочными персонажами и мечтает снова поехать в Японию, чтобы прокатиться на специальном покемонском поезде.

Екатерина Гура

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