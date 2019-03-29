Британка собрала дома самую большую в мире коллекцию покемонов
И попала в Книгу рекордов Гиннесса.
И попала в Книгу рекордов Гиннесса.
Лиза Кортни может смело назвать себя самым большим фанатом покемонов в мире. Вот уже более десяти лет она собирает игрушки и любые предметы с изображением популярных японских мультперсонажей.
В 2009 году Кортни была официально занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как обладательница самой большой коллекции покемонов в мире. Тогда у нее было чуть больше 12 тысяч предметов, а на сегодняшний день их насчитывается уже более 21 тысячи.
Покемонов у девушки так много, что для них даже пришлось выделить отдельную комнату в доме. А все, что не поместилось туда, находится в остальных помещениях.
В самой большой в мире коллекции покемонов есть разнообразные игрушки, кондитерские изделия, настольные и видеоигры, пазлы, канцтовары и даже рулон туалетной бумаги.
Британка отмечает, что ее хобби спасало ее во многих жизненных ситуациях и всегда приносило ей радость. Сейчас она продолжает коллекционировать предметы со сказочными персонажами и мечтает снова поехать в Японию, чтобы прокатиться на специальном покемонском поезде.
Екатерина Гура