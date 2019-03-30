Унесенный ветром: в Турции мужчина улетел на зонте
В городе Османие рыночные торговцы попытались удержать зонт во время сильного ветра, но не рассчитали своих сил.
В городе Османие рыночные торговцы попытались удержать зонт во время сильного ветра, но не рассчитали своих сил.
Садик Кокадалли заметил улетающий уличный зонт и попытался удержать его на земле. В этот момент резкий порыв ветра поднял в воздух не только сам навес, но и рыночного торговца.
Кокадалли успел спрыгнуть с зонта, когда тот поднял его на высоту четырех метров. Торговец не пострадал, но его коллеге повезло меньше — на него упал зонт. Его доставили в больницу с переломом ноги и ребер.