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06:35 (мск), источник: BBC News Русская служба

Унесенный ветром: в Турции мужчина улетел на зонте

В городе Османие рыночные торговцы попытались удержать зонт во время сильного ветра, но не рассчитали своих сил.

Садик Кокадалли заметил улетающий уличный зонт и попытался удержать его на земле. В этот момент резкий порыв ветра поднял в воздух не только сам навес, но и рыночного торговца.

Кокадалли успел спрыгнуть с зонта, когда тот поднял его на высоту четырех метров. Торговец не пострадал, но его коллеге повезло меньше — на него упал зонт. Его доставили в больницу с переломом ноги и ребер.

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