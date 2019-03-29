Гигантский кролик почти перерос хозяйку
Семья из американского города Сиэтл, штат Вашингтон, рассказала о живущем у них гигантском кролике по кличке
Семья из американского города Сиэтл, штат Вашингтон, рассказала о живущем у них гигантском кролике по кличке
Линдси Смит (Lindsay Smith) купила кролика для детей. У него нет клетки, поэтому он свободно прыгает по всему дому. Чаще всего с ним играет ее трехлетняя дочь Мейси, которая стала настоящей хозяйкой животного. «С первого дня между ними были особенные отношения, — говорит женщина. — Она ходила за ним повсюду, а он позволял ей тискать себя и ложиться на него, как на подушку».
Семья тратит на содержание