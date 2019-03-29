Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Об этом она поведала в интервью Ирине Шихман для
По словам ведущей, вот уже как шесть лет она проживает в Италии вместе со своим супругом:
Я уехала из Киева Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, я развлекаю людей всего мира.
В 2015 году Бадоева вышла замуж за уроженца Львова и бизнесмена из Италии Василия Мельчинина. По ее словам, ей очень нравится местное телевидение, которое она называет «самодеятельным».
Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство, однако ответственность за его наличие не предусмотрена.