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10:01 (мск), источник: Газета.Ру

Отец Адель зарабатывает копейки водителем

Отец британской певицы Адель Марк Эванс зарабатывает от £50 ($65) до £100 ($130) в день в качестве водителя, в то время как его дочь имеет огромное состояние.

Отец британской певицы Адель Марк Эванс зарабатывает от £50 ($65) до £100 ($130) в день в качестве водителя, в то время как его дочь имеет огромное состояние. Об этом сообщает Daily Mirror.

В материале уточняется, что это связано с тем, что исполнительница много лет не разговаривает с родственником.

Как отмечается, в прошлом отец Адель был заядлым алкоголиком. Помимо этого, он бросил ее мать, когда певице было всего три года. Когда британская звезда выросла, отец почти никак не участвовал в ее жизни. Она поклялась, что отец никогда больше не услышит от нее ни слова.

Ранее сообщалось, что Адель и Дженнифер Лоурес устроили танцы в нью-йоркском гей-баре.

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