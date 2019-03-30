Экотуризм занял четверть мирового рынка путешествий
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Экологический туризм охватывает примерно 25% мирового рынка туризма, сообщил директор программы по сохранению биоразнообразия WWF России Дмитрий Горшков.
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Экологический туризм охватывает примерно 25% мирового рынка туризма, сообщил директор программы по сохранению биоразнообразия WWF России Дмитрий Горшков.
«По статистике, в 2017 году в мире зафиксировано 1,3 млрд международных прибытий туристов, которые обеспечили примерно 10% мирового ВВП. По некоторым данным, на сегодня доля экологического туризма охватывает до 25% мирового рынка туризма», — сказал он, выступая на заседании круглого стола «Проблемы и перспективы развития экологического туризма в России».
По словам Горшкова, экотуризм — безграничное, молодое и перспективное направление, которое очень стремительно развивается. «Согласно исследованию американского сайта путешествий TripAdvisor, ежегодно 30% от общего числа туристов в мире являются экотуристами», — отметил он.
Кроме того, 70% туристов заявляют, что в следующем году они собираются выбирать более безопасный с экологической точки зрения вид туризма.
Эксперт напомнил, что сегодня активно развиваются несколько видов экотуризма: познавательный, видовой (знакомство с
По данным Ростуризма, в 2017 году заповедники и парки России посетили около 11 млн туристов, на озеро Байкал приехали 2,4 млн человек. При этом общее число экотуристов с 2011 года выросло на 50%. Особо охраняемые природные территории занимают 15% территории страны.
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