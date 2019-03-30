Что нельзя делать в самолете? Чеклист из 11 пунктов (ради твоего же блага)
Ты же не хочешь лишних проблем?
Ты же не хочешь лишних проблем?
Путешествие — это всегда стресс, и если исключить скорость передвижения и возможность созерцание облаков, то полет на самолете не самое комфортное времяпрепровождение. А если забыть о некоторых нюансах, то он и вовсе может привести к появлению проблем со здоровьем. Поэтому предлагаем взглянуть на список из 11 пунктов того, что не стоит делать в самолете.
В самолете у тебя появляется более высокий риск развития тромбоза глубоких вен (ТГВ), при котором в ногах происходит закупорка сгустками крови. Чтобы его предотвратить, стоит походить в течение нескольких минут или постоять, чтобы растянуться.
Кроме того, старайся избегать плотной одежды, которая может ухудшить циркуляцию крови во время полета.
Если ты не можешь встать, то делай упражнения в кресле, подтягивая колени к груди и поворачиваясь в кресле из стороны в сторону.
Если можешь, надень на время полета очки. Воздух в салоне очень сухой, и это может вызвать раздражение глаз. Кроме того, если ты любишь поспать во время полета, то засыпание в контактных линзах, не предназначенных для ночной носки, может быть в самолете особенно раздражающим.
Если от дуновения воздуха тебе холодно, то разумнее надеть свитер, а не выключать вентиляцию. Врачи рекомендуют, чтобы регулируемый воздух над сиденьем был установлен на средний или максимальный режим во время полета, чтобы любые воздушные микробы были сдуты, прежде чем они проникнут в твою «личную зону».
Этот столик не всегда стерилизуется перед каждым полетом, так что если ты не принес с собой дезинфицирующие салфетки и заранее не протер столик, то кусочек печенья уже не спасти.
Не забывай, что столики используются для самых разных целей: родители меняют детям подгузники на этих столах, а некоторые люди кладут на них босые ноги. Так что просто смирись с потерей своей закуски.
Да, эти одеяла и подушки, лежащие в спинке сиденья или предлагаемые стюардессой, разумеется, обрабатываются, но вот вопрос — насколько тщательно?
Такие предметы, как подушки и одеяла, являются идеальными местами для микробов и вшей, разбивающих в них свои лагеря на пути от одного человека к другому. Ты можешь гарантировать, что перед тобой
Горло пересохло посреди полета? Не вини в этом только соленые закуски. Самолеты известны своей низкой влажностью, потому что воздух в кабине имитирует самую высокую высоту, на которой люди могут дышать — обычно между 18 и 24 километрами, согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения.
А вот от кофе лучше отказаться —
Как и другие общественные места в самолете, ванная комната также является основным местом, где скрываются микробы. Чтобы защитить себя, тщательно вымой руки и используй бумажное полотенце, чтобы нажать кнопку смыва и открыть дверь.
Ты не единственный, чья голова прижималась к этой стене. Кто знает, кто еще дышал, чихал, кашлял на стекло, на котором ты дремлешь, витая в облаках? Если ну очень хочется на него опереться — антибактериальная салфетка тебе в помощь!
Если есть возможность, попробуй выбрать одежду, которая препятствует контакту кожи с сидением. Может быть, в шортах тебе и удастся не подхватить неприятное кожное заболевание, но если нет — страдать от него во время отпуска или командировки точно будет не очень приятно.
Никогда не думай, что твое здоровье и безопасность могут причинить неудобство и без того загруженному экипажу. Стюардессы обучены помогать в экстренных медицинских ситуациях и даже учатся правильно принимать роды (тебе это, конечно, точно не потребуется — просто интересный факт).
Если ты это сделаешь, тебе будет труднее выровнять давление в ушах (что ты сделаешь быстрее, если будешь жевать резинку или зевать).