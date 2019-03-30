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13:27 (мск), источник: Playboy

Что нельзя делать в самолете? Чеклист из 11 пунктов (ради твоего же блага)

Ты же не хочешь лишних проблем?

Источник: Reuters

Путешествие — это всегда стресс, и если исключить скорость передвижения и возможность созерцание облаков, то полет на самолете не самое комфортное времяпрепровождение. А если забыть о некоторых нюансах, то он и вовсе может привести к появлению проблем со здоровьем. Поэтому предлагаем взглянуть на список из 11 пунктов того, что не стоит делать в самолете.

1. Не сиди на своем месте весь полет

В самолете у тебя появляется более высокий риск развития тромбоза глубоких вен (ТГВ), при котором в ногах происходит закупорка сгустками крови. Чтобы его предотвратить, стоит походить в течение нескольких минут или постоять, чтобы растянуться.

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Кроме того, старайся избегать плотной одежды, которая может ухудшить циркуляцию крови во время полета.

Попытайся двигаться хотя бы раз в час.

Если ты не можешь встать, то делай упражнения в кресле, подтягивая колени к груди и поворачиваясь в кресле из стороны в сторону.

2. Откажись от контактных линз

Если можешь, надень на время полета очки. Воздух в салоне очень сухой, и это может вызвать раздражение глаз. Кроме того, если ты любишь поспать во время полета, то засыпание в контактных линзах, не предназначенных для ночной носки, может быть в самолете особенно раздражающим.

3. Не выключай вентиляцию над сиденьем

Если от дуновения воздуха тебе холодно, то разумнее надеть свитер, а не выключать вентиляцию. Врачи рекомендуют, чтобы регулируемый воздух над сиденьем был установлен на средний или максимальный режим во время полета, чтобы любые воздушные микробы были сдуты, прежде чем они проникнут в твою «личную зону».

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4. Не ешь пищу после того, как она упала на откидной столик

Этот столик не всегда стерилизуется перед каждым полетом, так что если ты не принес с собой дезинфицирующие салфетки и заранее не протер столик, то кусочек печенья уже не спасти.

Не забывай, что столики используются для самых разных целей: родители меняют детям подгузники на этих столах, а некоторые люди кладут на них босые ноги. Так что просто смирись с потерей своей закуски.

5. Не пользуйся одеялами

Да, эти одеяла и подушки, лежащие в спинке сиденья или предлагаемые стюардессой, разумеется, обрабатываются, но вот вопрос — насколько тщательно?

Такие предметы, как подушки и одеяла, являются идеальными местами для микробов и вшей, разбивающих в них свои лагеря на пути от одного человека к другому. Ты можешь гарантировать, что перед тобой кто-то не закутывал в это одеяло голые ноги? Или не чихал? Можно считать это своеобразной версией игры в русскую рулетку.

6. Не забывай пить

Горло пересохло посреди полета? Не вини в этом только соленые закуски. Самолеты известны своей низкой влажностью, потому что воздух в кабине имитирует самую высокую высоту, на которой люди могут дышать — обычно между 18 и 24 километрами, согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения.

Поэтому постарайся выпить за время полета около полулитра простой воды.

А вот от кофе лучше отказаться — из-за его обезвоживающего эффекта (кстати, алкоголя стоит избегать по той же причине).

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7. Не прикасайся к кнопке смыва в туалете

Как и другие общественные места в самолете, ванная комната также является основным местом, где скрываются микробы. Чтобы защитить себя, тщательно вымой руки и используй бумажное полотенце, чтобы нажать кнопку смыва и открыть дверь.

8. Не засыпай у окна

Ты не единственный, чья голова прижималась к этой стене. Кто знает, кто еще дышал, чихал, кашлял на стекло, на котором ты дремлешь, витая в облаках? Если ну очень хочется на него опереться — антибактериальная салфетка тебе в помощь!

9. Не надевай шорты

Если есть возможность, попробуй выбрать одежду, которая препятствует контакту кожи с сидением. Может быть, в шортах тебе и удастся не подхватить неприятное кожное заболевание, но если нет — страдать от него во время отпуска или командировки точно будет не очень приятно.

10. Не стесняйся говорить стюардессе, если тебе нехорошо

Никогда не думай, что твое здоровье и безопасность могут причинить неудобство и без того загруженному экипажу. Стюардессы обучены помогать в экстренных медицинских ситуациях и даже учатся правильно принимать роды (тебе это, конечно, точно не потребуется — просто интересный факт).

11. Не засыпай перед взлетом

Если ты это сделаешь, тебе будет труднее выровнять давление в ушах (что ты сделаешь быстрее, если будешь жевать резинку или зевать).

Если ты склонен к головным болям, вызванным полетом, воздержись от сна, пока самолет не выровняется.

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