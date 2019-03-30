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10:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

День защиты Земли: как спасти планету в домашних условиях

30 марта в мире отмечают День защиты Земли. Наша планета страдает от перенаселения, глобального потепления, загрязнения и нехватки ресурсов. По прогнозам ученых, уже через сто лет мы ощутим серьезные последствия бездумного отношения к природе. Экологи напомнили о простых вещах, которые может делать каждый, чтобы помочь Земле оставаться пригодной для жизни подольше.

Источник: РИА "Новости"

Сокращайте, используйте повторно, перерабатывайте. Эта известная формула призывает сокращать потребление, использовать приобретенное с умом и перерабатывать органические и неорганические отходы.

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Общество потребления наносит огромный удар по планете. По статистике, в 2018 году на человека производилось 11 тонн материальной продукции в год. В сумме это 80 миллиардов тонн ежегодно. Ученые считают, что эту цифру можно сократить до 50 млрд без ущерба для качества жизни.

Станьте волонтером. Наведите порядок в парке у дома, в лесу или у озера, где отдыхаете с семьей. Можете даже посадить дерево. Возьмите с собой друзей и фотоаппарат — это будет отличное и веселое времяпровождение. К тому же, мир как раз охватил флешмоб, в рамках которого добровольцы делятся снимками такой уборки.

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Учитесь. Читайте информацию о том, как уменьшить загрязнение планеты, и делитесь ею с друзьями. Развитие экологического сознания — единственный путь к спасению старушки Земли.

Берегите воду. Чем разумнее вы ее используете, тем меньше сточных вод, которые загрязняют почву и мировой океан. Например, если утром и вечером использовать стакан воды для чистки зубов, то экономия составит от 5 до 10 литров воды в день. А если вместо ванной принять душ, можно сэкономить до 150 литров.

Откажитесь от пластика. Начните с использования многоразовых сумок и контейнеров для покупок. Не покупайте одноразовую пластиковую посуду. Кстати, Евросоюз запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года.

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Используйте энергосберегающие лампочки. Они снижают выбросы парниковых газов.

Выбирайте нетоксичную, экологичную бытовую химию. Например, используйте стиральный порошок и другие моющие средства без фосфатов, которые запрещены во многих странах мира — Германии, Японии, Италии, Австрии, Норвегии, Швейцарии, Нидерландах и других. Фосфаты, попадая вместе со сточными водами в водоемы, начинают действовать как удобрение и провоцируют их заростание вредными водорослями. Разлагаясь, водоросли выделяют в большом количестве метан, аммиак и сероводород, уничтожая все живое в воде.

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Купите велосипед, используйте общественный транспорт, больше ходите пешком. Старайтесь меньше использовать автомобиль. Транспорт — один из лидеров по загрязнению атмосферы. А прогулки и велосипед помогут поддерживать здоровье и фигуру.

Употребляйте меньше мяса. По статистике, человечество ежегодно убивает более 60 миллиардов крупных животных. Животноводство потребляет огромное количество ресурсов — воды, пищи, энергии — загрязняя и опустошая планету. На эту отрасль приходиться не менее 18% выбросов парниковых газов.

Возьмите участие во всемирной акции «Час Земли». В субботу, 30 марта, выключите свет и электроприборы с 20:30 до 21:30 по местному времени. Можно воспользоваться моментом и устроить ужин при свечах или тематическую игру с детьми. Обязательно напишите об этом опыте в соцсетях. Вас похвалят! А в следующем году к акции присоединятся ваши друзья и родственники.

Анна Лысенко

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