Источник: новый российский военный транспортник Ил-112В впервые поднялся в воздух
ВОРОНЕЖ, 30 марта. /ТАСС/ - Полет самолета, который в воздухе сопровождает Ил-114, продлится 45 минут.
ВОРОНЕЖ, 30 марта. /ТАСС/ - Полет самолета, который в воздухе сопровождает Ил-114, продлится 45 минут.
Первый полет нового
«Самолет Ил-112 В взлетел с аэродрома, он пробудет в воздухе 45 минут», — сказал источник. Ил-112В сделает три круга над Воронежем.
«Самолет выполнит “коробочку” в сопровождении Ил-114. Потом пройдет над полосой ВАСО [Воронежского акционерного самолетостроительного общества] на высоте 50 метров для имитации посадки. Затем уйдет на второй круг, еще раз пройдет над полосой. Посадка состоится на третьем круге», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что полет выполняется на скорости около 250 км/ч.
Он добавил, что вначале взлетел самолет-лаборатория Ил-114 производства компании «Радар ММС», предназначенный для отработки в полете радиоэлектронного оборудования, выполнения радиолокационной, фото- и тепловизионной съемки. Самолет Ил-114 сопровождает Ил-112В в его первом полете.
Источник отметил, что новым военным самолетом управляет летчик-испытатель ПАО «Ильюшин» Герой России Николай Куимов. Собеседник напомнил, что первый полет Ил-112В проходит накануне 125-летия со дня рождения авиаконструктора Сергея Ильюшина.
По заявленным тактико-техническим характеристикам, он будет способен перевозить до 5 тонн груза. Турбовинтовой Ил-112В предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения.
Первый полет самолета неоднократно переносился.