Названы самые стабильные сферы труда в России
Стали известны наиболее стабильные сферы труда в России, сообщает RT со ссылкой на ВНИИ труда Минтруда России.
Стали известны наиболее стабильные сферы труда в России, сообщает RT со ссылкой на ВНИИ труда Минтруда России.
К стабильным сферам относятся промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит. Кроме того, социальная сфера (здравоохранение и образование). Стабильной также считается сфера
«Там достаточно высокий риск сокращения мест для специалистов среднего звена, которые занимаются вспомогательной работой, и для руководителей, где наблюдается избыток», — объяснили во ВНИИ труда, добавив, что это не относится к основному персоналу, на который спрос есть всегда.
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