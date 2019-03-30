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16:00 (мск), источник: RNS

Названы самые стабильные сферы труда в России

Стали известны наиболее стабильные сферы труда в России, сообщает RT со ссылкой на ВНИИ труда Минтруда России.

Источник: РИА "Новости"

К стабильным сферам относятся промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит. Кроме того, социальная сфера (здравоохранение и образование). Стабильной также считается сфера IT-технологий.

Менее стабильными сферами названы сельское хозяйство, рыболовство и сфера ЖКХ.

«Там достаточно высокий риск сокращения мест для специалистов среднего звена, которые занимаются вспомогательной работой, и для руководителей, где наблюдается избыток», — объяснили во ВНИИ труда, добавив, что это не относится к основному персоналу, на который спрос есть всегда.

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