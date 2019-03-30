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15:38 (мск), источник: BFM.ru

ЦРУ вновь допустило ошибку в английском тексте, призывающем на работу знатоков русского языка

На ошибку указали пользователи Сети.

Пользователи сети обратили внимание на ошибку на рекламном плакате Центрального разведывательного управления США, который призывает русскоговорящих американцев на службу в ведомство, отмечает сайт телеканала RT.

Плакат размещен в метро Вашингтона. На нем написан призыв, состоящий из двух частей на русском и английском языках — «Ваше владение иностранным языками are vitally Important to our national security».

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Фразу можно перевести так: «Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности». При этом исполнители при создании плаката допустили ошибку и неверно употребили форму глагола to be. Таким образом, во фразе произошло рассогласование единственного и множественного числа.

В июне 2018 года ЦРУ также ошиблось в объявлении о поиске русскоговорящих сотрудников.

Тогда пользователи в комментариях к рекламе указали, что в словосочетании an US citizen использован артикль an, в то время как по правилам должен стоять a.

«Do you know Russian? Are you an US citizen with a college degree? Do you have an interest in serving your country?, — говорилось в рекламе.

«Вы знаете русский? Вы гражданин США со степенью бакалавра? Вы интересуетесь служением своей стране? Зайдите на наш сайт и узнайте о карьерных возможностях и работе для студентов», — говорится в сообщении.

К нему прикреплена картинка с надписью на кириллице: «Вы говорите по-русски?».

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