ЦРУ вновь допустило ошибку в английском тексте, призывающем на работу знатоков русского языка

Пользователи сети обратили внимание на ошибку на рекламном плакате Центрального разведывательного управления США, который призывает русскоговорящих американцев на службу в ведомство, отмечает сайт телеканала RT.
Плакат размещен в метро Вашингтона. На нем написан призыв, состоящий из двух частей на русском и английском языках — «Ваше владение иностранным языками are vitally Important to our national security».
Фразу можно перевести так: «Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности». При этом исполнители при создании плаката допустили ошибку и неверно употребили форму глагола to be. Таким образом, во фразе произошло рассогласование единственного и множественного числа.
В июне 2018 года ЦРУ также ошиблось в объявлении о поиске русскоговорящих сотрудников.
Тогда пользователи в комментариях к рекламе указали, что в словосочетании an US citizen использован артикль an, в то время как по правилам должен стоять a.
«Do you know Russian? Are you an US citizen with a college degree? Do you have an interest in serving your country?, — говорилось в рекламе.
«Вы знаете русский? Вы гражданин США со степенью бакалавра? Вы интересуетесь служением своей стране? Зайдите на наш сайт и узнайте о карьерных возможностях и работе для студентов», — говорится в сообщении.
К нему прикреплена картинка с надписью на кириллице: «Вы говорите по-русски?».