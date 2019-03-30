Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп перешел на откровенное хамство в адрес РФ и получил ответ
Водителей пугают новым «разводом» от ГИБДД (видео)
Любитель непрожаренного мяса подхватил мозгового червя и умер
Цекало с женой, Цыганов со Снигирь: звезды на кинопремии
Неудачный ремонт обошелся россиянину в 56 миллионов рублей
«Сеть»: Пенсионерский хайп, «космический портал» и машина-колобок Черная дыра в небе напугала туристов в Арабских Эмиратах. Пенсионерский хайп: баба Галя читает рэп
В роддомах Подмосковья мамам начнут дарить наборы для новорожденных
Давать ли пустышку: «за» и «против»
Весь мир обсуждает фразу, брошенную Путиным в Киргизии
Новая прихоть: Шнуров съехался с Ахеджаковой
Украинцы собирают подписи, чтобы писать “Россия” по-другому (как)
Власти РФ думают соединить страны - мнение СМИ
Кадыров отреагировал на явку виновника смертельного ДТП
Актеры РФ высмеяли кандидата в президенты Украины
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Названы курорты с арендой жилья дешевле полутора тысяч рублей
Как не нужно строить дом: реальные истории людей
Фоторепортажи
24Дмитрий Медведев посетил офис Mail.Ru
8Блэкаут в Венесуэле
13:58 (мск), источник: ТАСС

Ил-112 В успешно завершил первый испытательный полет

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/ — Глава Минпромторга Денис Мантуров напомнил, что самолете использованы только российские узлы и агрегаты и применен ряд новейших технологий.

Источник: РИА "Новости"

Первый полет Ил-112 В прошел успешно. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ПАО «Ильюшин».

«Легкий военно-транспортный самолет Ил-112 В успешно совершил первый полет», — сообщили в предприятии.

В свою очередь вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК», генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин напомнил, что «Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период».

Ил-112 будет помогать в решении многих задач, как в сфере военной логистики, так и в гражданском секторе.
Алексей Рогозин
енеральный директор ПАО "Ил"

Он отметил, что «теперь перед дивизионом “Ильюшин” стоят не менее важные и ответственные задачи по проведению летных испытаний и подготовке к серийному производству Ил-112 В, которое будет осуществляться в Воронеже».

Читайте также
Что нельзя делать в самолете? Чеклист из 11 пунктов (ради твоего же блага)

Рогозин подчеркнул, что 100% узлов и агрегатов самолета — российского производства, большая часть из них создана структурами Госкорпорации «Ростех». Так, двигатели созданы «Объединенной двигателестроительной корпорацией». В сфере ответственности холдинга КРЭТ «Ростеха» — система автоматизированного управления, а «Технодинамика» разработала для самолета шасси, элементы гидравлики и систему электроснабжения.

Заполнить нишу

В свою очередь пресс-служба Минпромторга приводит слова главы ведомства Дениса Мантурова о том, что потребность в обновленном парке военно-транспортной авиации составляет более 100 самолетов.

«Заполнить эту нишу мы должны продукцией отечественного авиастроения. Это послужит интересам основного заказчика — военного ведомства — и обеспечит загрузку предприятий авиационной промышленности. В самолете использованы только российские узлы и агрегаты и применен ряд новейших технологий. В кооперации при создании легкого военно-транспортного самолета Ил-112 В участвуют ведущие разработчики и крупные авиастроительные заводы страны в Воронеже и Ульяновске», — заявил Мантуров.

После завершения первого полета президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь поздравил коллектив Воронежского акционерного самолетостроительного общества, конструкторов и инженеров КБ «Ильюшин».

«Легкий транспортник Ил-112 должен прийти на замену устаревших машин семейства “Ан”. Здесь существует огромный отложенный спрос», — сказал он.

 Немцы назвали советский штурмовик "мясорубкой" и "бетонным самолетом"
Как ситуация в Крыму и на Донбассе повлияла на рейтинг Бойко
Военный транспортник России Ил-112В впервые поднялся в воздух
Вучич назвал причину, по которой Сербия не может признать Крым
Кикбоксер нокаутировал соперника «ударом торнадо» (видео)
Песков: США не запрашивали телефонный разговор с Путиным
Назван новый симптом высокого кровяного давления
Что нельзя делать в самолете? Чеклист из 11 пунктов
Разгадана тайна телефонов, которые 30 лет выносило на пляж
Спорт
Два скандала за два дня — так начались финалы конференций КХЛ «Авангарду» засчитали такой же гол, какой отменили СКА. Как такое возможно?
Hi-Tech
Что не так с самым современным авианосцем США Полный провал...
Авто
Новый «развод» от ГИБДД: медицинский осмотр прямо на дороге В ГИБДД СВАО города Москвы появилась новая «бесплатная услуга» для водителей — медицинский осмотр
Кино
Цекало с женой, Цыганов со Снигирь: звезды на кинопремии В Москве раздали награды лучшим фильмам и сериалам
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Известная 31-летняя российская актриса родила первенца София Каштанова принимает поздравления
Леди
Мужа Алсу заподозрили в изменах певице СМИ отреагировали на недавнее интервью певицы.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь