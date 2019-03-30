Ил-112 В успешно завершил первый испытательный полет
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/ — Глава Минпромторга Денис Мантуров напомнил, что самолете использованы только российские узлы и агрегаты и применен ряд новейших технологий.
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/ — Глава Минпромторга Денис Мантуров напомнил, что самолете использованы только российские узлы и агрегаты и применен ряд новейших технологий.
Первый полет Ил-112 В прошел успешно. Об этом ТАСС заявили в
«Легкий
В свою очередь
Ил-112 будет помогать в решении многих задач, как в сфере военной логистики, так и в гражданском секторе.
Он отметил, что «теперь перед дивизионом “Ильюшин” стоят не менее важные и ответственные задачи по проведению летных испытаний и подготовке к серийному производству Ил-112 В, которое будет осуществляться в Воронеже».
Рогозин подчеркнул, что 100% узлов и агрегатов самолета — российского производства, большая часть из них создана структурами Госкорпорации «Ростех». Так, двигатели созданы «Объединенной двигателестроительной корпорацией». В сфере ответственности холдинга КРЭТ «Ростеха» — система автоматизированного управления, а «Технодинамика» разработала для самолета шасси, элементы гидравлики и систему электроснабжения.
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«Заполнить эту нишу мы должны продукцией отечественного авиастроения. Это послужит интересам основного заказчика — военного ведомства — и обеспечит загрузку предприятий авиационной промышленности. В самолете использованы только российские узлы и агрегаты и применен ряд новейших технологий. В кооперации при создании легкого
После завершения первого полета президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь поздравил коллектив Воронежского акционерного самолетостроительного общества, конструкторов и инженеров КБ «Ильюшин».
«Легкий транспортник Ил-112 должен прийти на замену устаревших машин семейства “Ан”. Здесь существует огромный отложенный спрос», — сказал он.