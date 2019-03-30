Опубликовано видео первого полета нового самолета Ил-112В
На кадрах показано, как самолет-лаборатория Ил-112В сопровождает Ил-112В
На кадрах показано, как самолет-лаборатория Ил-112В сопровождает Ил-112В
ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» опубликовал кадры первого испытательного полета нового военно-транспортного самолета Ил-112В.
На видео показано, как самолет-лаборатория Ил-112В сопровождает Ил-112В.
Полет прошел в штатном режиме. Экипажем командовал летчик-испытатель ПАО «Ильюшин» Герой России Николай Куимов.
На земле летчиков встречали заместитель председателя правительства Юрий Борисов, руководители Минобороны, Минпромторга, ПАО «ОАК», ПАО «Ил», ПАО «ВАСО». В перспективе Ил-112В может заменить не только Ан-26, который он превосходит в два раза по транспортной эффективности, но и составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам аналогичного класса.