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15:24 (мск), источник: ТАСС

Опубликовано видео первого полета нового самолета Ил-112В

На кадрах показано, как самолет-лаборатория Ил-112В сопровождает Ил-112В

ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» опубликовал кадры первого испытательного полета нового военно-транспортного самолета Ил-112В.

На видео показано, как самолет-лаборатория Ил-112В сопровождает Ил-112В.

Полет прошел в штатном режиме. Экипажем командовал летчик-испытатель ПАО «Ильюшин» Герой России Николай Куимов.

Во время загрузки произошла ошибка.

На земле летчиков встречали заместитель председателя правительства Юрий Борисов, руководители Минобороны, Минпромторга, ПАО «ОАК», ПАО «Ил», ПАО «ВАСО». В перспективе Ил-112В может заменить не только Ан-26, который он превосходит в два раза по транспортной эффективности, но и составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам аналогичного класса.

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