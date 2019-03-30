Рогозин по-украински оправдался за «убожество» внутри российского самолета
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, отвечая в Twitter на критику салона Ту-204−300 для Центра подготовки космонавтов, написал твит на украинском языке.
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, отвечая в Twitter на критику салона Ту-204−300 для Центра подготовки космонавтов, написал твит на украинском языке.
«Вибачте, це літак для космонавтів, а не доя ваших українських олігархів (простите, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов — прим. “Ленты.ру”)», — так
«Вообще-то, я гражданин и патриот России», — парировал спросивший Рогозина пользователь, добавив, что ему стыдно за салон современного российского самолета, который, по его мнению, хуже иномарки 1990-х годов.
«Нужно гордиться достижениями страны и позориться ее провалами. И по вашему мнению космонавта можно хоть на телеге везти?» — продолжил юзер. Ответа от главы «Роскосмоса» на этот твит пока не последовало.
8 марта Рогозин, отвечая на критику пользователей Twitter, заявил, что российская космическая отрасль серьезно отстает от американской в плане финансирования. «Это для нас большая проблема с точки зрения поддержки перспективных проектов. Но это вопрос не к “Роскосмосу”», — указал
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