Ученые рассказали, как улучшить настроение за 12 минут
Можно обойтись без шоколада.
Можно обойтись без шоколада.
Ученые из Университета штата Айова предложили действенный способ поднять настроение за короткое время.
По словам исследователей, быстрый, безопасный и совершенно бесплатный способ почувствовать себя радостно — это проявить доброту к другим людям. Такая тактика уменьшает тревожность и увеличивает ощущение социальных связей, говорит профессор психологии Дуглас Джентиле.
Джентиле и его коллеги подтвердили это экспериментально. Они предложили группе студентов принять участие в исследовании: молодым людям нужно было ходить по зданию колледжа 12 минут и практиковать одну из техник:
В то же время контрольной группе предложили фокусировать мысли на внешнем виде людей: одежде, макияже, прическах и подобном. Все участники эксперимента были опрошены до и после 12-минутной прогулки, чтобы ученые могли сравнить уровень тревожности, счастья, стресса, сочувствия и ощущения связи.
Как показал эксперимент, самой эффективной оказалась техника под номером один. Те участники эксперимента, которые желали другим счастья, сами чувствовали себя счастливее.
Думающие о взаимосвязи проявляли больше сочувствия. А вот техника под номером три не принесла никакой пользы — настроение участников эксперимента осталось на том же уровне или даже ухудшилось. Психологи объяснили, что любое сравнение с другими является конкурентной стратегией, а поэтому связано со стрессом и тревогой.
Результаты эксперимента американских ученых опубликованы в Journal of Happiness Studies.
Анна Лысенко
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