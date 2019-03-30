Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп перешел на откровенное хамство в адрес РФ и получил ответ
Взрыв газовоза: уничтожены 8 легковушек и 10 грузовиков (видео)
Кейт Миддлтон встретилась со скаутами
Цекало с женой, Цыганов со Снигирь: звезды на кинопремии
Москвичи начали покидать город
Какие проблемы волнуют москвичей Оказалось, что горожан интересуют такие вопросы: становится ли Москва более европейским городом
Президент Эстонии в Москве: говорить с ней не о чем
В РФ предупредили американца Бома
Подагра: первые симптомы
15 знаменитостей, которым не к лицу пластика
Украинцы собирают подписи, чтобы писать “Россия” по-другому (как)
Власти РФ думают соединить страны - мнение СМИ
Киевский суд принял решение по актеру Федору Добронравову
Путин переименовал одну из областей
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Названы курорты с арендой жилья дешевле полутора тысяч рублей
Как не нужно строить дом: реальные истории людей
Фоторепортажи
8Блэкаут в Венесуэле
10Мир отметил День святого Патрика
17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые рассказали, как улучшить настроение за 12 минут

Можно обойтись без шоколада.

Источник: Reuters

Ученые из Университета штата Айова предложили действенный способ поднять настроение за короткое время.

По словам исследователей, быстрый, безопасный и совершенно бесплатный способ почувствовать себя радостно — это проявить доброту к другим людям. Такая тактика уменьшает тревожность и увеличивает ощущение социальных связей, говорит профессор психологии Дуглас Джентиле.

Джентиле и его коллеги подтвердили это экспериментально. Они предложили группе студентов принять участие в исследовании: молодым людям нужно было ходить по зданию колледжа 12 минут и практиковать одну из техник:

  1. Глядя на проходящих мимо людей, думать: «Я хочу, чтобы этот человек был счастлив».
  2. Думать о взаимосвязи с окружающими людьми, о том, какие чувства и надежды можно с ними разделить.
  3. Думать о встречных людях, что они лучше, чем все, с кем доводилось общаться до сих пор.
Читайте также
Как стать счастливым. Пять простых упражнений

В то же время контрольной группе предложили фокусировать мысли на внешнем виде людей: одежде, макияже, прическах и подобном. Все участники эксперимента были опрошены до и после 12-минутной прогулки, чтобы ученые могли сравнить уровень тревожности, счастья, стресса, сочувствия и ощущения связи.

Как показал эксперимент, самой эффективной оказалась техника под номером один. Те участники эксперимента, которые желали другим счастья, сами чувствовали себя счастливее.

Думающие о взаимосвязи проявляли больше сочувствия. А вот техника под номером три не принесла никакой пользы — настроение участников эксперимента осталось на том же уровне или даже ухудшилось. Психологи объяснили, что любое сравнение с другими является конкурентной стратегией, а поэтому связано со стрессом и тревогой.

Результаты эксперимента американских ученых опубликованы в Journal of Happiness Studies.

Анна Лысенко

Читайте также

Правительство поручило остановить резкий рост цен на авиабилеты
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна Ту-204-300
Кикбоксер нокаутировал соперника «ударом торнадо» (видео)
Вучич назвал причину, по которой Сербия не может признать Крым
Назван новый симптом высокого кровяного давления
ЦРУ допустило ошибку в призыве на службу русскоговорящих
«Динамо» уступило «Локомотиву» в матче чемпионата России
Спорт
Санкционные медали: вернет ли Зубков награды за Сочи-2014? Олимпийский комитет России снова просит дисквалифицированных бобслеистов не подставлять страну под новые неприятности
Hi-Tech
Как выглядели роботы в старых фильмах Когда еще никто не видел Терминатора.
Авто
Новый «развод» от ГИБДД: медицинский осмотр прямо на дороге В ГИБДД СВАО города Москвы появилась новая «бесплатная услуга» для водителей — медицинский осмотр
Кино
Цекало с женой, Цыганов со Снигирь: звезды на кинопремии В Москве раздали награды лучшим фильмам и сериалам
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Известная 31-летняя российская актриса родила первенца София Каштанова принимает поздравления
Леди
Мужа Алсу заподозрили в изменах певице СМИ отреагировали на недавнее интервью певицы.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь