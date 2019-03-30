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20:01 (мск), источник: Известия

Папа римский объяснил отказ от поцелуев руки верующими

Папа римский Франциск объяснил, что убрал свою руку, не дав целовать ее прихожанам во время одной из церемоний, из соображений простой заботы о самих верующих.

Источник: AFP 2019

Об этом он рассказал во время приветствия на борту самолета по дороге в Марокко, где начался его апостольский визит. По словам понтифика, его рука была мокрой после первых поцелуев, и он подумал, что становится рассадником микробов.

Простое соображение соблюдения гигиены.
Франциск
Папа римский (цитата по ТАСС)

В понедельник папа Франциск совершил паломничество в город Лорето. Программа визита предполагала приветствие верующих в местном храме, и, как запечатлено на видео папа римский убрал руку, когда верующие, согласно традиции, прикладываются к кольцу рыбака на ней, символизирующему папскую власть.

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Запись из Лорето породила критику папы со стороны консервативных католиков, усмотревших нарушение вековой традиции.

6 февраля папе Франциску предложили $1 млн за введение веганской диеты в Великий пост. Цель кампании — побудить людей есть меньше мяса и молочных продуктов для борьбы с проблемами экологии и изменением климата.

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