Папа римский объяснил отказ от поцелуев руки верующими
Папа римский Франциск объяснил, что убрал свою руку, не дав целовать ее прихожанам во время одной из церемоний, из соображений простой заботы о самих верующих.
Папа римский Франциск объяснил, что убрал свою руку, не дав целовать ее прихожанам во время одной из церемоний, из соображений простой заботы о самих верующих.
Об этом он рассказал во время приветствия на борту самолета по дороге в Марокко, где начался его апостольский визит. По словам понтифика, его рука была мокрой после первых поцелуев, и он подумал, что становится рассадником микробов.
Простое соображение соблюдения гигиены.
В понедельник папа Франциск совершил паломничество в город Лорето. Программа визита предполагала приветствие верующих в местном храме, и, как запечатлено на видео папа римский убрал руку, когда верующие, согласно традиции, прикладываются к кольцу рыбака на ней, символизирующему папскую власть.
Запись из Лорето породила критику папы со стороны консервативных католиков, усмотревших нарушение вековой традиции.
6 февраля папе Франциску предложили $1 млн за введение веганской диеты в Великий пост. Цель кампании — побудить людей есть меньше мяса и молочных продуктов для борьбы с проблемами экологии и изменением климата.