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19:58 (мск), источник: Газета.Ру

Названы причины частого желания ходить в туалет по ночам

В Японии кардиологи выяснили, почему некоторые люди просыпаются ночью от неудержимого желания справить нужду. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам японских кардиологов, они проанализировали здоровье около тысячи японцев и выяснили, что частые походы в туалет по ночам могут являться признаком ранней формы гипертонии — повышенного давления.

Также желание справить нужду ночью может быть связано с избытком жидкости в организме, вызванным большим количеством употребления соли.

Ранее сообщалось, что была изучена способность к восстановлению мышечной ткани у пациентов с сердечной недостаточностью.

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