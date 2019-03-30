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30 марта, источник: ТАСС

«Война Анны» получила «Нику» в номинации лучший фильм

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Картина «Война Анны» Алексея Федорченко удостоена кинопремии «Ника» в главной номинации — «Лучший фильм». Церемония награждения победителей прошла в субботу в театре «Русская песня», передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Ранее фильм получил кинопремию «Золотой орел». Согласно сюжету картины, вся семья главной героини в 1941 году погибает во время массового расстрела во время Великой Отечественной войны. Сама она чудом остается в живых — мать закрыла ее своим телом. Больше двух лет девочка живет, прячась в нерабочем камине в комендатуре, пока деревню не освобождают от нацистов.

Главную роль исполнила Марта Козлова.

На премию претендовали «Лето» Кирилла Серебренникова, «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «Довлатов» Алексея Германа — младшего, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой.

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