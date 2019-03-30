«Война Анны» получила «Нику» в номинации лучший фильм

Ранее фильм получил кинопремию «Золотой орел». Согласно сюжету картины, вся семья главной героини в 1941 году погибает во время массового расстрела во время Великой Отечественной войны. Сама она чудом остается в живых — мать закрыла ее своим телом. Больше двух лет девочка живет, прячась в нерабочем камине в комендатуре, пока деревню не освобождают от нацистов.
Главную роль исполнила Марта Козлова.
На премию претендовали «Лето» Кирилла Серебренникова, «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «Довлатов» Алексея Германа — младшего, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой.