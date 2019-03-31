Сотрудники Эйфелевой башни предостерегли от занятий сексом на сооружении

«Занятие сексом на Эйфелевой башне, как и в других публичных местах Франции, является нарушением закона, так что мы должны будем позвонить в полицию», — сказала сотрудница информационной службы.
Она затруднилась назвать статью, по которой будут привлечены к ответственности страстные туристы — «то ли «эксгибиционизм», то ли «развратные действия».
«Бывали ли уже такие случаи раньше? Я не знаю. Но, вполне может быть, что были, просто никто не заставал влюбленных врасплох», — добавила собеседница агентства.
Власти Франции, решившие отметить проведением Всемирной выставки 1889 года столетнюю годовщину Великой французской революции, объявили конкурс проектов построек для выставки.
Победу в нем одержал Густав Эйфель, предложивший макет башни, на создание которой его вдохновила миланская галерея итальянского короля Виктора Эммануила II.
Возведение башни началось в 1887 году и заняло два года, два месяца и пять дней. Первоначально конструкцию планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы.