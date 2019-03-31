Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Авторитет Тайванчик вспомнил о долгах Началовой на ее похоронах
Алкоголь скоро заменят безвредным аналогом
Затравленной за откровенное фото учительнице предложили работу
Москвичи начали покидать город
«Сеть»: Пенсионерский хайп, «космический портал» и машина-колобок Черная дыра в небе напугала туристов в Арабских Эмиратах. Пенсионерский хайп: баба Галя читает рэп
Президент Эстонии в Москве: говорить с ней не о чем
В РФ предупредили американца Бома
Овечкин привез стул на скамейку запасных «Вашингтона»
Российский теннис оказался на грани кризиса
Пятилетнего мальчика засосало в сливную трубу бассейна в Балашихе
Инцидент с ребенком отвернул фанатов от Леонтьева
Унаследовала удивительную красоту: фото внучки знаменитой актрисы
Ставший популярным напиток признали противораковым
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Коломойский поведал, кого он бы хотел видеть во главе Украины
В Нальчике полтора года лечили мертвого пациента
Фоторепортажи
15Хроника Даманского конфликта
12В Москве простились с Юлией Началовой
03:54 (мск), источник: РИА Новости

Сотрудники Эйфелевой башни предостерегли от занятий сексом на сооружении

ПАРИЖ, 31 мар — РИА Новости. Сотрудники главой парижской достопримечательности — Эйфелевой башни, в воскресенье отмечающей свой 130-й день рождения, предостерегают туристов от занятий сексом на монументе, сообщили РИА Новости в информационном бюро башни.

Источник: РИА Новости

«Занятие сексом на Эйфелевой башне, как и в других публичных местах Франции, является нарушением закона, так что мы должны будем позвонить в полицию», — сказала сотрудница информационной службы.

Она затруднилась назвать статью, по которой будут привлечены к ответственности страстные туристы — «то ли «эксгибиционизм», то ли «развратные действия».

«Бывали ли уже такие случаи раньше? Я не знаю. Но, вполне может быть, что были, просто никто не заставал влюбленных врасплох», — добавила собеседница агентства.

Читайте также
Почти тонну железа от Эйфелевой башни продадут на аукционе

Власти Франции, решившие отметить проведением Всемирной выставки 1889 года столетнюю годовщину Великой французской революции, объявили конкурс проектов построек для выставки.

Победу в нем одержал Густав Эйфель, предложивший макет башни, на создание которой его вдохновила миланская галерея итальянского короля Виктора Эммануила II.

Возведение башни началось в 1887 году и заняло два года, два месяца и пять дней. Первоначально конструкцию планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы.

 Названа вероятная причина смерти cбежавшего из части контрактника
Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы
На выборах в Словакии победила адвокат и правозащитница
Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту
Названы самые стабильные сферы труда в России
Папа римский объяснил отказ от поцелуев руки верующими
Биологи выяснили, как сделать человека невидимым для комаров
Ученые рассказали, как улучшить настроение за 12 минут
Спорт
«Спартак» должен благодарить Семенова. Он принес результат Худший по качеству футбола весенний матч для красно-белых завершился удивительной победой
Hi-Tech
Как выглядели роботы в старых фильмах Когда еще никто не видел Терминатора.
Авто
Новый «развод» от ГИБДД: медицинский осмотр прямо на дороге В ГИБДД СВАО города Москвы появилась новая «бесплатная услуга» для водителей — медицинский осмотр
Кино
Цекало с женой, Цыганов со Снигирь: звезды на кинопремии В Москве раздали награды лучшим фильмам и сериалам
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Миранда Керр станет мамой в третий раз О беременности звезды сообщил ее представитель
Леди
Анна Седокова подтвердила роман с 24-летним хоккеистом Певица призналась в интервью, что любит спортсмена.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь