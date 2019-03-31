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20:02 (мск), источник: Forbes

Почему диктаторские режимы вредны для здоровья

Исследователи из Стэнфорда установили, что форма правления влияет на общественное здоровье: переход от автократического режима к демократическому на 10% снижает смертность от неинфекционных заболеваний. В цикле «Техно-уикенд» Forbes рассказывает о не слишком практичных, но любопытных научных исследованиях.

Источник: AFP 2019

Чтобы обосновать справедливость утверждения «Свобода лучше, чем несвобода», во многих случаях достаточно сослаться на авторитет Д. А. Медведева, однако строгие критерии социологической науки требуют подкрепить эту мысль цифрами и фактами. Один из аспектов такого доказательства предложен группой исследователей из Стэнфорда в их недавней статье, опубликованной в журнале Lancet.

Она посвящена следующему вопросу: влияет ли свобода, а точнее, демократическая форма правления, на общественное здоровье и среднюю продолжительность жизни в разных странах?
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Вопрос этот методологически сложен, поскольку форму правления и ее влияние на здоровье человека не так легко выделить среди других исторических обстоятельств, также влияющих на статистику. Во-первых, качество здравоохранения в разных странах непосредственно зависит от макроэкономических показателей, а наиболее развитые экономики мира существуют именно в странах с демократической системой правления.

Поэтому единственно корректный способ сравнения — это проследить изменение статистики в истории одной страны, перешедшей на протяжении фиксированного интервала времени от автократии к демократии или улучшившей свои позиции в рейтинге демократизма.

Вторая оговорка также существенна: некоторые автократические режимы вкладывают большие средства в здравоохранение, опираясь при этом на иностранную помощь. Объемы такой помощи, по оценкам исследователей, в целом отрицательно коррелируют с уровнем демократии в стране (наибольшие вливания получают наименее демократичные режимы). Так, всемирно известным примером успехов системы общественного здравоохранения стала Куба, в течение нескольких десятилетий всецело полагавшаяся на помощь СССР. Такие страны как Эфиопия, Мьянма, Руанда и Уганда с 1996 по 2016 годы увеличили среднюю продолжительность жизни на 10 лет и более.

Несмотря на формально демократическую систему правления, злоупотребления и манипуляции на выборах в этих странах побуждают разместить их на нижних строчках в рейтингах демократичности. Эти страны, однако, входят в первую десятку получателей иностранной помощи в области здравоохранения.
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Однако несмотря на эти сложности, исследователям из Стэнфорда удалось выделить расчетные параметры, использование которых позволяет сделать вывод о том, что переход от автократии к демократии сказывается на общественном здоровье положительно, увеличивая среднюю продолжительность жизни на 8−10%.

«Результаты исследования показывают, что выборы и здоровье людей взаимодействуют между собой все теснее, — пишут авторы в своей статье. — Демократические процессы и институты, и особенно свободные и честные выборы, могут быть важным катализатором общественного здоровья, причем наибольший эффект они оказывают на неинфекционные и сердечно-сосудистые заболевания».

Для оценки уровня демократии в странах авторы использовали данные из базы V-Dem, учитывающей такие показатели как электоральные злоупотребления, многопартийность выборов, свобода общественных объединений и свобода прессы. База содержит данные для 201 страны за период с 1789 по 2017 гг. Индикаторы вычислены на основании мнений многих экспертов, причем уровень расхождений между этими мнениями учитывался в ошибке измерений. Авторы статьи рассматривали изменения в уровне демократизма, происшедшие с 1970 по 2015 гг., причем для каждого года уровень демократизма определялся в результате суммирования показателей с 1900 года по текущий год. Всего в работе стэнфордских социологов было рассмотрено 170 стран.

Чтобы нивелировать фактор иностранной помощи, оказалось достаточно выделить для статистического анализа группу причин смертности, которые становятся объектом такой помощи реже всего.

В частности, неинфекционные заболевания, в том числе сердечно-сосудистые болезни и рак, привлекли в 2016 году лишь 2% от общего объема международной помощи. В то же время в странах со средним и низким уровнем дохода эти заболевания стали причинами 58% случаев смерти и инвалидности.
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В результате исследования было установлено, что за последние 20 лет улучшение показателей демократичности в стране с низким и средним уровнем дохода в среднем снизило смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 10%. Снижение смертности в дорожно-транспортных происшествиях составило 9,5%, смертности от неинфекционных заболеваний в целом — 9,1%, и смертности от туберкулеза — 8,9%.

Авторы особо рассматривают два общеизвестных примера, когда успехи общественного здравоохранения наблюдались в условиях типично автократического режима — Кубу и Китай. Что касается Китая, то с 1980 по 2000 год средняя продолжительность жизни там была ниже, чем «ожидаемая продолжительность жизни при рождении» (этот показатель вычисляется на основе показателей смертности в год рождения индивидуума), и начала увеличиваться лишь в результате роста общественных затрат на здравоохранение на фоне стремительного роста ВВП. На Кубе превышение реальной продолжительности жизни над ожидаемой при рождении снизилась с 4−7 лет в 1970 году до 3−5 лет в 2016-м.

Авторы предполагают, что демократичность системы правления влияет на общественное здоровье по следующим причинам:

  • в демократических режимах существует более сильная обратная связь между различными общественными группами и правительством, что побуждает власти оперативнее видоизменять программы здравоохранения с учетом общественных потребностей;.
  • при автократических режимах политическая конкуренция снижена и доступ к информации затруднен, что нарушает обратную связь и замедляет реакцию властей на изменение общественных потребностей.
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В частности, полагают авторы, демократичность выборов и подотчетность власти побуждают уделять больше внимания программам общественного здравоохранения и рассматривать соответствующие статьи бюджета как более приоритетные.

Предыдущие исследования в этой области, установившие связь между уровнем демократии и показателями общественного здоровья, фокусировались на детской смертности и ожидаемой продолжительности жизни при рождении, а потому не учитывали многие факторы, рассмотренные исследователями в этой работе.

«Исследование показывает, что стимулирование демократической формы правления, наряду с подотчетностью власти, может способствовать улучшению общественного здоровья, — пишут авторы в своей статье. — Думать по-другому — все равно что полагать, будто разбитые дороги и распадающаяся инфраструктура в стране зависят только от инженерных решений и доступности материалов».

Алексей Алексенко

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