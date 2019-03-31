Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Стягиваются дополнительные силы": масштабное ЧП в Краснодаре
Авторитет Тайванчик вспомнил о долгах Началовой на ее похоронах
Известная 31-летняя российская актриса родила первенца
Как в РФ отреагировали на уход Назарбаева
Как не нужно строить дом: реальные истории людей
«Мам, убери мои фото из своих соцсетей!»: что такое шерентингКак бы вы к этому ни относились, но надо признать, что ваши родители тоже освоили соцсети и не собираются с ними расставаться
Президент Эстонии в Москве: говорить с ней не о чем
В РФ предупредили американца Бома
Квачков прервал молчание и раскрыл правду о Чубайсе
Пляшущая на костях Собчак взбесила россиян
Пятилетнего мальчика засосало в сливную трубу бассейна в Балашихе
Инцидент с ребенком отвернул фанатов от Леонтьева
Мужчина нашел украденную в 90-х вещь, которая уже стоит €25 млн
Ставший популярным напиток признали противораковым
В Ингушетии массовый протест: Полиция на стороне митингующих
Ответ РФ на вход НАТОвских фрегатов в Чёрное море
Власти готовятся к уменьшению пенсии: выплаты свяжут со здоровьем
Путин назвал Валентину Матвиенко "девчонкой"
Фоторепортажи
15Названо «Европейское дерево года»
12Мир в розовом цвете
11:05 (мск), источник: Газета.Ру

Британские читатели отреагировали на флешмоб российских учителей в купальниках

В Британии такие издания, как The Sun и The Daily Mail, рассказали читателям о флешмобе, который российские учителя запустили, чтобы поддержать уволенную из-за фото в купальнике коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову.

Публикации привели британцев в восторг, многие поддержали российских учителей комментариями. Некоторые даже назвали происходящее «русской революцией».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я хочу снова вернуться в школу в России. Мне только 54», — написал Eryops.

Во время загрузки произошла ошибка.

Его точку зрения разделяет и Pcoventry.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Могу поспорить, что [на нее] пожаловались не мужчины», — предположил Rimski.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что учителя устроили флешмоб с раздеванием после увольнения коллеги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также

 Фролов раскрыл причины болезненного разрыва с Началовой
Охлобыстин и Пореченков сняли шуточное видео в «поддержку» Зеленского
На Украине началось голосование на выборах президента страны
Суд признал незаконным указ Трампа о добыче нефти на Аляске
Проигравший боксер укусил победившего
На выборах в Словакии победила адвокат и правозащитница
Посетителей Эйфелевой башни предостерегли от занятий сексом
Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту
Мэр Киева Виталий Кличко приехал голосовать на велосипеде
Спорт
«Спартак» должен благодарить Семенова. Он принес результат Худший по качеству футбола весенний матч для красно-белых завершился удивительной победой
Hi-Tech
Как выглядели роботы в старых фильмах Когда еще никто не видел Терминатора.
Авто
Новый «развод» от ГИБДД: медицинский осмотр прямо на дороге В ГИБДД СВАО города Москвы появилась новая «бесплатная услуга» для водителей — медицинский осмотр
Кино
Цекало с женой, Цыганов со Снигирь: звезды на кинопремии В Москве раздали награды лучшим фильмам и сериалам
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Миранда Керр станет мамой в третий раз О беременности звезды сообщил ее представитель
Леди
Анна Седокова подтвердила роман с 24-летним хоккеистом Певица призналась в интервью, что любит спортсмена.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь