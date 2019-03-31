#Rajasthan #MiG27— Sarim Khan?? (@pti_sarim) 31 марта 2019 г.
Real face of indian airforce pic.twitter.com/OWfgGdb2y0
МиГ упал во время планового полета: пилот катапультировался
В Индии потерпел крушение сверхзвуковой
В Индии потерпел крушение сверхзвуковой
Пилоту истребителя удалось благополучно катапультироваться, сообщает сайт газеты Times of India. По ее данным, катастрофа произошла примерно в 11:45 по местному времени во время планового полета.
Три недели назад в том же индийском штате Раджастхан потерпел крушение истребитель МиГ-21 ВВС страны, вылетевший с авиабазы Нал для тренировочного полета без вооружения. Катастрофа произошла в районе города Биканер. Сообщалось, что причиной той катастрофы было столкновение МиГа с птицей. Пилот также смог благополучно катапультироваться.