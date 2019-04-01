Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков жестко ответил Зеленскому в ответ на оскорбление
Водителей пугают новым «разводом» от ГИБДД (видео)
Королевская семья показала архивные фото Елизаветы II с детьми
Ольга Орлова в кожаном платье затмила подруг на вечере
Москвичи начали покидать город
«Мам, убери мои фото из своих соцсетей!»: что такое шерентингКак бы вы к этому ни относились, но надо признать, что ваши родители тоже освоили соцсети и не собираются с ними расставаться
Пореченков ответил на оскорбление Зеленского
Сын российского актера найден мертвым в Москве
Подагра: первые симптомы
15 знаменитостей, которым не к лицу пластика
Цекало с женой, Цыганов со Снигирь: звезды на кинопремии
Роман Курцын: «Еще пару лет, и круче меня никого не будет»
Президентом Словакии впервые станет женщина
Горбачева, Смеховы, Зверь на светском вечере в Москве
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Названы курорты с арендой жилья дешевле полутора тысяч рублей
Как не нужно строить дом: реальные истории людей
Фоторепортажи
12Мир в розовом цвете
24Дмитрий Медведев посетил офис Mail.Ru
10:22 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Червь жрет коня — красота». Как хеви-метал влияет на психику

«С рождения я хотел только одного — посмотреть, как мое тело разорвут и растерзают», — поет шведская дэт-метал-группа Bloodbath.

Источник: GETTY IMAGES

Подобные тексты приносят радость образованным любителям музыки, утверждают их авторы. А что думают психологи?

Австралийский профессор Билл Томпсон уже более 10 лет изучает вопрос влияния музыки на эмоциональное состояние слушателей.

Совместно с коллегами из сиднейского Университета Маккуори он провел исследование и пришел к выводу, что у поклонников музыки и текстов о насилии, смерти и жестокости подобные сцены в жизни вызывают такое же отторжение, как и у всех остальных.

«Съеденный» против «счастливого»

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 32 поклонника дэт-метал и 48 безразличных к нему людей. Обеим группам предложили прослушать песню с каннибалистическими аллюзиями Eaten («съеденный») дэт-метал группы Bloodbath, и максимально противоположную ей композицию Фаррелла Уильямса Happy («счастливый»), где не раз повторяется: «Потому что я счастлив. Хлопайте со мной, если чувствуете, что счастье — это истина».

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Участникам эксперимента предлагалось во время прослушивания музыки смотреть на изображения: одним глазом на сцену насилия — нападение на человека на улице, например, а другим — на что-то нейтральное, например, группу идущих по дороге людей.

Новость
Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов

Как объяснила ведущий исследователь проекта Янань Сунь, в основе теста лежит так называемая «бинокулярная конкуренция» — феномен зрительного восприятия, который возникает у человека при просмотре различных изображений одновременно правым и левым глазом.

Ученые определили, что фанаты дэт-метал, как и другие испытуемые, больше реагируют на кадры насилия, нежели на нейтральные картинки. По словам профессора Томпсона, люди в целом более восприимчивы к негативу, потому что подсознательно воспринимают его как потенциальную угрозу.

Еще одно доказательство того, что хеви-метал не наносит вреда тем, кто его слушает, заключается в самой структуре текстов большинства песен этого жанра. «В них нет конкретной истории, которая бы заставляла слушателей задумываться на тему жестокости. Для поклонников эта музыка является предметом эстетического наслаждения, далекого от реальных жизненных ситуаций», — говорится в заключении.

Хеви-метал — это в первую очередь средство самовыражения, способ отделиться от массы и создать что-то свое, уникальное.
Илья Аврутин
лондонский музыкант

По его словам, хеви-метал — это своеобразный юмор и все, о чем поют металлисты, должно восприниматься именно через его призму. «Имидж групп, тексты их песен и громкий звук призваны развлекать ценителей и поклонников жанра и вызывать страх и возмущение у тех, кто его не понимает», — говорит Аврутин.

«Червь жрет коня — красота»

«Это и требовалось доказать: наши тексты — безвредное веселье и отголоски фильмов ужасов 80-х годов», — прокомментировал результаты исследования в интервью Би-би-си солист группы Bloodbath Ник Холмс.

Большинство фанатов дэт-мэтал — это образованные люди, которые любят музыку. Многим из них нравятся фильмы ужасов или военные реконструкции.
Ник Холмс

«Наши поклонники реагируют очень остро: они испытывают радость и счастье!» — откликнулись представители российской дэт-метал группы Tsygun. На вопрос, что вдохновляет участников коллектива на написание музыки и текстов на темы смерти и разложения плоти, металлисты ответили: «Все самое прекрасное в ужасном, уродливом и мрачном… червь жрет коня — красота».

В чем же магия метала?

В фильме «Путешествие металлиста», снятом в 2005 году режиссером, музыкантом, антропологом и ярым поклонником жанра Сэмом Данном, фанаты хеви-метал рассказали, что для них это не только музыка, но и громадное сообщество единомышленников, к которому они могут себя причислить.

Новость
Ученые доказали, что матерщина прибавляет сил

Этот жанр зачастую слушали те, чье мировоззрение и образ жизни не вписывались в общественно одобренные рамки.

«Давайте вспомним как выглядели металлисты 90-х — 2000-х: длинные волосы, кожаная одежда, банданы, черепа, татуировки — они представляли собой ярко выраженную субкультуру, — говорит поклонница с двадцатилетним стажем и знаток истории хеви-метал из Чехии Елена Мишина. — Со временем эту символику переняли и другие направления, в том числе и поп-музыка. “Косухи” вошли в моду, татуировки стали делать все подряд. Внешний вид перестал быть формой протеста, да и общество, по крайней мере, в Европе, стало более толерантным к разным проявлениям индивидуальности — необходимость что-либо доказывать просто пропала».

«Метал, как ни странно, очень вдохновляет. На каком-то подсознательном уровне он пробуждает решительность и желание действовать. Думаю, не случайно на концертах люди “слэмятся” (танцуют в жесткой манере, прыгая и специально сталкиваясь с окружающими), а потом чувствуют себя на подъеме, приободренными и энергетически наполненными. Можно сказать, что эта музыка — своеобразный вид медитации. Бывает, достаточно одной композиции, чтобы исчезли напряжение и раздражение, чтобы стало как-то легче на душе», — отмечает поклонница хеви-метал из Новой Зеландии Виктория Бруновски.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Зеленский и Порошенко - во втором туре украинских выборов. Что дальше?
Президентские выборы на Украине. Интерактивная карта результатов
ЦИК Украины официально объявил о втором туре выборов президента
СМИ: в столице Венесуэлы по протестующим открыли огонь
Партия Эрдогана проиграла выборы в столице Турции
Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Таня Мале
Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись
Доходы Порошенко в 2018 году выросли почти в 100 раз
СМИ: в Лос-Анджелесе убили рэпера Nipsey Hussle
Спорт
Евсеев удружил Семаку и Семину. ЦСКА упустил победу «Армейцы» обошли «Спартак», но не догнали «Локо»
Hi-Tech
Как выглядели роботы в старых фильмах Когда еще никто не видел Терминатора.
Авто
Тестируем Lamborghini Urus — самый крутой внедорожник в мире Почему он больше других Lamborghini достоин звания суперкара?
Кино
Цекало с женой, Цыганов со Снигирь: звезды на кинопремии В Москве раздали награды лучшим фильмам и сериалам
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Суррогатная бабушка: 55-летняя женщина родила собственную внучку 55-летняя британка решила стала суррогатной матерью, узнав, что ее дочка не сможет родить.
Леди
52-летняя Рената Литвинова показала «честное фото» без макияжа Честность Литвиновой оценили как и поклонники, так и звездные коллеги.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь