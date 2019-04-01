Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри
Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором «изображен» ее дед.
Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором «изображен» ее дед.
Керри в твиттере опубликовал рисунок с мужчиной и женщиной, которые подвешены вверх ногами. Свой пост он дополнил подписью «Спросите у Бенито Муссолини и его любовницы Кларетты, куда ведет фашизм».
В ответ Алессандра Муссолини разместила серию публикаций в твиттере, изображающих «ужасы», которые были совершены американцами.
В частности, Муссолини разместила фото вьетнамских детей, спасающихся от бомбардировок США.