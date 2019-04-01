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08:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись

Американский журналист Марк Хей (Mark Hay) провел расследование, посвященное популярному в России лакомству — гематогену. Материал «Как Россия полюбила сладкие батончики, сделанные из крови» был опубликован в сетевом издании Vice.

Источник: РИА "Новости"

В статье гематоген называется продуктом, «порожденным бережливостью, прагматизмом и централизованным тоталитарным производством и распределением».

Больше всего журналиста поразило, что гематоген производится из крови крупного рогатого скота. По словам Хея, многие советские граждане не знали, что они едят на самом деле: некоторых до сих пор удивляет происхождение известного продукта.

Предполагается, что в советское время батончики стали альтернативой дорогим сладостям, — например, шоколаду.

В качестве экспертов Хей привлек ученых Марию Пироговскую и Анаставию Лахтикову. Пироговская рассказала, что мать нередко дарила ей странную «шоколадку», купленную аптеке. Лакомство считалось полезной биодобавкой. Дети любили его за сладкий привкус — оно было приготовлено из свекловичного сахара, сгущенного молока и сиропа.

Хей заметил, что производство гематогена было длительным и массовым.

Он подчеркнул, что многие производители на постсоветском пространстве до сих пор называют его отличным средством против простуды, анемии и даже тусклого цвета кожи.

Гематолог Томас ДеЛугери (Thomas DeLoughery) сообщил, что один батончик гематогена содержит около 10 миллиграммов железа, — то есть, рекомендованную для детей дозу. Тот факт, что этот микроэлемент создан из натуральной крови, он назвал «бонусом». «Лучше усваивается, чем железо в таблетках», — заметил он.

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