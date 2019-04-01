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10:44 (мск), источник: Esquire

Илон Маск записал рэп о горилле Харамбе (в нем очень много автотюна)

Песня посвящена горилле Харамбе, которую застрелили в американском зоопарке в 2016 году.

Источник: AP 2019

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск записал свою первую рэп-песню под названием RIP Harambe. Она посвящена 17-летней горилле Харамбе, которую застрелили в 2016 году в зоопарке Цинциннати после того, как к ней в вольер случайно упал маленький ребенок.

Песня с большим количеством автотюна (плагин, для обработки голоса, который часто используют современные рэперы) опубликована на странице его лейбла Emo G Records на SoundCloud.

Во время загрузки произошла ошибка.

Маск не пояснил, какое участие он принимал в создании трека, но судя по его твитам — самое деятельное. «Возможно, это моя лучшая работа», — заявил Маск после выхода песни.

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