Илон Маск записал рэп о горилле Харамбе (в нем очень много автотюна)
Песня посвящена горилле Харамбе, которую застрелили в американском зоопарке в 2016 году.
Песня посвящена горилле Харамбе, которую застрелили в американском зоопарке в 2016 году.
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Песня с большим количеством автотюна (плагин, для обработки голоса, который часто используют современные рэперы) опубликована на странице его лейбла Emo G Records на SoundCloud.
Маск не пояснил, какое участие он принимал в создании трека, но судя по его твитам — самое деятельное. «Возможно, это моя лучшая работа», — заявил Маск после выхода песни.