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11:27 (мск), источник: Lenta.Ru

На Киркорова поступила жалоба в Европейский суд по правам человека

Композитор Жильбер Синуэ подал жалобу на певца Филиппа Киркорова в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Синуэ Игоря Трунова.

Источник: РИА "Новости"

Судебные разбирательства между музыкантами начались из-за плагиата песни Helwa ya Baladi («Моя прекрасная родина»), ее исполняла французская певица Dalida. Киркоров незаконно переработал музыку, выпустил трек «Шелковая нить» и включил его в свой альбом «Ой мама, шика дам». Трунов отметил, что отечественный певец не скрывал, что автором композиции является Синуэ. При этом адвокат подчеркнул, что Киркорову не давали разрешение переделывать произведение и исполнять его.

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Французский композитор уже обращался в суд в России в 2017 году, но его иск о плагиате не удовлетворили. «Мы умудрились проиграть по этому спору в двух российских инстанциях и теперь обратились в ЕСПЧ с претензиями не к Киркорову или к его защите, а уже к самой России», — заявил Трунов.

Жалоба подана по шестой статье первой части Конвенции о защите прав человека и основных свобод «Право на справедливое судебное разбирательство». ​

В марте музыкант Дидье Маруани обвинил Киркорова в плагиате еще одной композиции и подал иск на 272 миллиона рублей.

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