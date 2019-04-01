На Киркорова поступила жалоба в Европейский суд по правам человека
Композитор Жильбер Синуэ подал жалобу на певца Филиппа Киркорова в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Синуэ Игоря Трунова.
Композитор Жильбер Синуэ подал жалобу на певца Филиппа Киркорова в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Синуэ Игоря Трунова.
Судебные разбирательства между музыкантами начались
Французский композитор уже обращался в суд в России в 2017 году, но его иск о плагиате не удовлетворили. «Мы умудрились проиграть по этому спору в двух российских инстанциях и теперь обратились в ЕСПЧ с претензиями не к Киркорову или к его защите, а уже к самой России», — заявил Трунов.
Жалоба подана по шестой статье первой части Конвенции о защите прав человека и основных свобод «Право на справедливое судебное разбирательство».
В марте музыкант Дидье Маруани обвинил Киркорова в плагиате еще одной композиции и подал иск на 272 миллиона рублей.