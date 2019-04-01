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13:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Модный бренд выпустил экстремально короткие джинсовые шорты

Не каждый решится их надеть.

Парижский бренд представил необычный предмет одежды — экстремально короткие джинсовые шорты, которые на самом деле больше напоминают нижнее белье.

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Мини-шорты выпускаются в различных цветах, включая черный, белый и традиционный синий деним. Дизайнеры отмечают, что шорты можно надевать как под брюки, так и поверх них.

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Очень смелый предмет гардероба можно приобрести за 315 долларов США, но пользователи Сети не спешат расставаться с деньгами и нелестно отзываются о модной новинке в интернете.

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Отметим, что дизайнеры все чаще предлагают модникам довольно провокационные или откровенно странные наряды. Одно из их последних творений — брюки, которые одновременно похожи на шорты.

Екатерина Гура

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