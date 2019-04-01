Модный бренд выпустил экстремально короткие джинсовые шорты
Не каждый решится их надеть.
Не каждый решится их надеть.
Парижский бренд представил необычный предмет одежды — экстремально короткие джинсовые шорты, которые на самом деле больше напоминают нижнее белье.
Очень смелый предмет гардероба можно приобрести за 315 долларов США, но пользователи Сети не спешат расставаться с деньгами и нелестно отзываются о модной новинке в интернете.
Отметим, что дизайнеры все чаще предлагают модникам довольно провокационные или откровенно странные наряды. Одно из их последних творений — брюки, которые одновременно похожи на шорты.
Екатерина Гура