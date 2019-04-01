ВЦИОМ назвал любимых россиянами телевизионных юмористов
Почти 60% россиян
Почти 60% россиян
Самыми преданными зрителями юмористических программ являются люди старшего поколения: среди респондентов старше 60 лет таких 69%.
По данным ВЦИОМа, комики нового поколения уступили эстрадным артистам, начинавшим свою карьеру еще в советские годы.
Его назвал 21% респондентов (среди 45−59-летних — 28%). На втором месте — комик Евгений Петросян, которого выбрала 20% россиян, в том числе 28% среди респондентов старше 60 лет. В тройку лидеров вошел Михаил Жванецкий с 9% голосов (14% среди зрителей старше 60 лет). По 5% голосов респондентов получили Максим Галкин, Владимир Винокур и Ефим Шифрин.
Гарика «Бульдога» Харламова поддержало 14% телезрителей этой возрастной категории (6% — от общего числа респондентов).