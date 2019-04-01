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14:19 (мск), источник: Ведомости

ВЦИОМ назвал любимых россиянами телевизионных юмористов

Почти 60% россиян по-прежнему любят проводить досуг за просмотром юмористической программы, причем каждый четвертый житель страны смотрит такие телешоу несколько раз в неделю, еще 22% — несколько раз в месяц, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Источник: РИА "Новости"

Самыми преданными зрителями юмористических программ являются люди старшего поколения: среди респондентов старше 60 лет таких 69%.

По данным ВЦИОМа, комики нового поколения уступили эстрадным артистам, начинавшим свою карьеру еще в советские годы.

Самым любимым юмористом страны стал Михаил Задорнов.

Его назвал 21% респондентов (среди 45−59-летних — 28%). На втором месте — комик Евгений Петросян, которого выбрала 20% россиян, в том числе 28% среди респондентов старше 60 лет. В тройку лидеров вошел Михаил Жванецкий с 9% голосов (14% среди зрителей старше 60 лет). По 5% голосов респондентов получили Максим Галкин, Владимир Винокур и Ефим Шифрин.

Самым популярным комиком у молодежной аудитории был назван Павел Воля: его выбрали 20% зрителей в возрасте 18−24 года (и 7% от общего числа респондентов).

Гарика «Бульдога» Харламова поддержало 14% телезрителей этой возрастной категории (6% — от общего числа респондентов).

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