Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Водитель поблагодарил инженеров Toyota после ДТП (фото)
«Главное, что ребенок жив»: коллеги обсуждают роды Савельевой
Лопез показала фото в бикини со съемок фильма о стриптизерше
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
«Мам, убери мои фото из своих соцсетей!»: что такое шерентингКак бы вы к этому ни относились, но надо признать, что ваши родители тоже освоили соцсети и не собираются с ними расставаться
Пореченков ответил на оскорбление Зеленского
Сын российского актера найден мертвым в Москве
Шеф-повар сбросил 76 кг и делится секретами
Кардиологи советуют отказаться от профилактики аспирином
Загитова приняла участие в фотосессии для японского журнала
Российский теннис оказался на грани кризиса
Жертвы красоты: что общего у Пугачевой, Началовой и Степаненко
В сети решили, что Юлия Меньшова заметно похудела
Лидирующий на выборах Зеленский озвучивает требования к Путину
Полиция не пустила Росгвардию на митинг Ингушетии
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Паркинг может повысить плату за ЖКХ
Фоторепортажи
12Мир в розовом цвете
11Буйство красок: как в Индии встречают весну
15:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, Кувшинникова приступит к работе 2 апреля. Теперь она будет работать в институте повышения квалификации педагогов.

Новость
Учительница из Барнаула, уволившаяся из-за фото в купальнике, будет преподавать педагогам правила поведения в соцсетях

Ранее сообщалось, российские учителя запустили в соцсетях флешмоб в поддержку уволенной из-за купальника Кувшинниковой — они стали выкладывать фото в такой же одежде в Instagram по хештегу #учителятожелюди.

Министр образования Алтайского края Максим Костенко предлагал уволенной учительнице вернуться к работе по специальности, но она решила, что больше не хочет преподавать в школе. Кувшинникова пояснила, что планирует заниматься искусством, поскольку у нее есть соответствующее образование.

Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как вокруг ее фото в закрытом купальнике разразился скандал. Поводом для этого стала жалоба матери одного из учеников. Многие родители поддержали педагога, но руководство школы все равно заставило ее уйти.

 Известная телеведущая отказалась от украинского гражданства
Зеленский порассуждал о первой встрече с Путиным
В Кремле ответили Зеленскому о компенсациях за Донбасс и Крым
Что показали выборы на Украине и кто победит во втором туре
Синоптики рассказали о погоде в апреле
Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись
На Филиппа Киркорова поступила жалоба в ЕСПЧ
Как прошли президентские выборы на Украине (фото)
Спорт
Кононов и Семак: побеждать — и не краснеть Русский болельщик хочет красоты, только очки его не устраивают
Hi-Tech
Как выглядели роботы в старых фильмах Когда еще никто не видел Терминатора.
Авто
Водитель поблагодарил инженеров Toyota после ДТП (фото) Американец уверен, что в произошедшей аварии он остался цел и невредим во многом благодаря надежности своего авто
Кино
Лучшей российской актрисой признана 9-летняя Марта Козлова В Москве вручили престижные награды премии «Ника» деятелям кинематографа, а также назвали лучший фильм и лучших актеров
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
«Главное, что ребенок жив»: коллеги обсуждают роды Савельевой Звезда впервые стала мамой в конце марта этого года
Леди
52-летняя Рената Литвинова показала «честное фото» без макияжа Честность Литвиновой оценили как и поклонники, так и звездные коллеги.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь