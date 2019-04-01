Наталия Филева: как инженер-радиомеханик стала одной из самых успешных женщин в российском бизнесе
31 марта в Германии погибла Наталия Филева — совладелица группы S7.
31 марта в Германии погибла Наталия Филева — совладелица группы S7.
Бизнес Филевых с самого начала был семейным. В 90-х Филева и ее муж Владислав получили лицензию, позволяющую работать в новосибирском филиале инвесткомпании «Еврофинансы», и начали заниматься операциями с ценными бумагами. Тогда в их распоряжение попали «проблемные» самолеты — супруги получили их от местной компании, основанной на базе авиаторяда «Сибирь», которая не справилась с выплатой долгов. «Ведомости» писали, что чиновники были недовольны прежним руководством компании — местная администрация предложила Филевым довести долю до контрольной, а потом продать властям.
Деньги на скупку акций Филевы заняли у своих московских знакомых и у новосибирских компаний — $20 млн, страшная сумма.
Филевы стали владельцами 26% акций, а позднее, когда стало ясно, что чиновники не спешат выкупать актив, начали развивать компанию. К концу 90-х вся команда Филевых начала работать в «Сибири», а супруги окончательно перешли из инвестиций в авиационный бизнес.
«Если
«Наталия была очень активная в отрасли, всегда занималась коммерцией, маркетингом, в последнее время еще и джиаром, а Влад больше отвечал за производство и стратегию», — так описывает роли Филевых в бизнесе источник Forbes. По его словам, во время деловых звонков Филевы нередко передали друг другу трубку — это было «оркестровое исполнение».
В 2006 году на рынке появилась S7 Group — новая структура, в которую помимо S7 Airlines вошли турагентство, билетные офисы и операторы техподдержки самолетов. Филева возглавила S7 Group, ее муж — S7 Airlines (под этим брендом начали летать в том числе «Сибирь и «Глобус»). Позднее пост гендиректора перешел Филеву, а Наталия заняла пост председателя совета директоров. В 2016 году S7 Group возглавила Татьяна Филева, дочь единственных владельцев группы. До этого она отвечала за маркетинг и рекламу в компании.
К тому времени в авиахолдинг S7 входили 14 авиакомпаний, крупнейшими из которых стали «Сибирь» и «Глобус». S7 был вторым на рынке после аэрофлота, а «Сибирь» — первой в рейтинге авиакомпаний Forbes. Компания Филевых предлагала сервис на уровне «Аэрофлота», но билеты там были дешевле, а рейсы задерживали реже.
Тогда Forbes объяснил успех S7 Group не только грамотным управлением и слаженными действиями супругов, но и необычным для отрасли подходом к продвижению бизнеса. В 2016 году американская группа OK Go при участии S7 Airlines сняла первый в истории клип в невесомости. В 2018 году авиакомпания объявила о запуске инопланетного
Гибель Филевой в авиакатастрофе потрясла отрасль. «Она была великим энтузиастом авиации и космонавтики, и для всех нас ее гибель — личная трагедия», — написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.