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16:00 (мск), источник: Inc.Russia

Наталия Филева: как инженер-радиомеханик стала одной из самых успешных женщин в российском бизнесе

31 марта в Германии погибла Наталия Филева — совладелица группы S7. Бизнес-джет Epic-LT рухнул, когда заходил на посадку, в авиакатастрофе также погибли пилот Андрей Дикун и Валерий Карачев, отец Филевой. Первыми о крушении сообщили СМИ, а спустя несколько часов гибель Филевой подтвердили в пресс-службе S7. Inc. вспоминает, какую роль совладелица S7 Group сыграла в развитии авиабизнеса в России.

Источник: Reuters

Бизнес Филевых с самого начала был семейным. В 90-х Филева и ее муж Владислав получили лицензию, позволяющую работать в новосибирском филиале инвесткомпании «Еврофинансы», и начали заниматься операциями с ценными бумагами. Тогда в их распоряжение попали «проблемные» самолеты — супруги получили их от местной компании, основанной на базе авиаторяда «Сибирь», которая не справилась с выплатой долгов. «Ведомости» писали, что чиновники были недовольны прежним руководством компании — местная администрация предложила Филевым довести долю до контрольной, а потом продать властям.

Деньги на скупку акций Филевы заняли у своих московских знакомых и у новосибирских компаний — $20 млн, страшная сумма.
Собеседник издания «Ведомости»

Филевы стали владельцами 26% акций, а позднее, когда стало ясно, что чиновники не спешат выкупать актив, начали развивать компанию. К концу 90-х вся команда Филевых начала работать в «Сибири», а супруги окончательно перешли из инвестиций в авиационный бизнес.

Скупка проблемных активов стала обычной схемой для Филевых. Они купили акции еще пяти обанкротившихся региональных компаний — «Саяна», «Энкора», авиапредприятий Барнаула, Кемерова и Томска.

«Если что-то можно купить дешево, мы всегда купим», — говорил Филев в 2004 году. Себя и супругу он называл «санитарами» леса: «брались за кризисные ситуации, брали на себя решение производственных и социальных проблем, договаривались с местными властями». Уже тогда семейная авиакомпания «Сибирь», которая расширялась с каждым годом, была второй после «Аэрофлота».

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«Наталия была очень активная в отрасли, всегда занималась коммерцией, маркетингом, в последнее время еще и джиаром, а Влад больше отвечал за производство и стратегию», — так описывает роли Филевых в бизнесе источник Forbes. По его словам, во время деловых звонков Филевы нередко передали друг другу трубку — это было «оркестровое исполнение».

В 2006 году на рынке появилась S7 Group — новая структура, в которую помимо S7 Airlines вошли турагентство, билетные офисы и операторы техподдержки самолетов. Филева возглавила S7 Group, ее муж — S7 Airlines (под этим брендом начали летать в том числе «Сибирь и «Глобус»). Позднее пост гендиректора перешел Филеву, а Наталия заняла пост председателя совета директоров. В 2016 году S7 Group возглавила Татьяна Филева, дочь единственных владельцев группы. До этого она отвечала за маркетинг и рекламу в компании.

В 2017 году Филева впервые вошла в список Forbes — журнал оценил ее состояние в $600 млн.

К тому времени в авиахолдинг S7 входили 14 авиакомпаний, крупнейшими из которых стали «Сибирь» и «Глобус». S7 был вторым на рынке после аэрофлота, а «Сибирь» — первой в рейтинге авиакомпаний Forbes. Компания Филевых предлагала сервис на уровне «Аэрофлота», но билеты там были дешевле, а рейсы задерживали реже.

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Тогда Forbes объяснил успех S7 Group не только грамотным управлением и слаженными действиями супругов, но и необычным для отрасли подходом к продвижению бизнеса. В 2016 году американская группа OK Go при участии S7 Airlines сняла первый в истории клип в невесомости. В 2018 году авиакомпания объявила о запуске инопланетного YouTube-сериала — «миксе документального и юмористического шоу».

Гибель Филевой в авиакатастрофе потрясла отрасль. «Она была великим энтузиастом авиации и космонавтики, и для всех нас ее гибель — личная трагедия», — написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Экс-глава администрации президента Александр Волошин в разговоре с The Bell назвал Филевых порядочными бизнесменами, которые «сделали весь бизнес своими руками». Олег Пантелеев из «АвиаПорта» говорит, что Филева была не только эффективной предпринимательницей, но и человеком, который защищал интересы отрасли на всех уровнях: «Она никогда не отмалчивалась, когда речь шла об отраслевых проблемах, и не боялась идти на конфликт с властями».

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