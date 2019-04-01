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16:12 (мск), источник: РИА Новости

Кемеровская учительница 1 апреля пришла на работу в костюме панды

КЕМЕРОВО, 1 апр — РИА Новости. Учительница русского языка и литературы кемеровской школы № 36 Валерия Акулова рассказала, что проблем по этому поводу у нее не возникло.

Акулова ведет собственный YouTube-канал педагога «Будни учителя», на который подписано 124 тысячи человек. Накануне Дня смеха она провела опрос и, получив одобрение, пришла на уроки в костюме панды.

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«Дети тоже надевали костюмы, но на перемене. У нас в школе не только адекватная администрация, но и теплые, милые учителя. В такие моменты особенно любишь свою работу», — рассказала преподаватель в своем аккаунте в Instagram.

По словам педагога, образовательный процесс не пострадал, ученики тему прошли.

«Не зацикливайтесь на негативных моментах, а вспоминайте и сами творите добрые моменты, и пусть от вас будет исходить эта доброта», — посоветовала Акулова своим подписчикам.

В последнее время пристальное внимание уделяется учителям, публикующим свои необычные фото в соцсетях. Общественный резонанс вызвало фото преподавателя из Барнаула, которую уволили из школы после публикации ее фото в купальнике. Педагоги со всей страны организовали флешмоб в поддержку коллеги.

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