Кемеровская учительница 1 апреля пришла на работу в костюме панды
КЕМЕРОВО, 1 апр — РИА Новости. Учительница русского языка и литературы кемеровской школы № 36 Валерия Акулова рассказала, что проблем по этому поводу у нее не возникло.
КЕМЕРОВО, 1 апр — РИА Новости. Учительница русского языка и литературы кемеровской школы № 36 Валерия Акулова рассказала, что проблем по этому поводу у нее не возникло.
Акулова ведет собственный
«Дети тоже надевали костюмы, но на перемене. У нас в школе не только адекватная администрация, но и теплые, милые учителя. В такие моменты особенно любишь свою работу», — рассказала преподаватель в своем аккаунте в Instagram.
По словам педагога, образовательный процесс не пострадал, ученики тему прошли.
«Не зацикливайтесь на негативных моментах, а вспоминайте и сами творите добрые моменты, и пусть от вас будет исходить эта доброта», — посоветовала Акулова своим подписчикам.
В последнее время пристальное внимание уделяется учителям, публикующим свои необычные фото в соцсетях. Общественный резонанс вызвало фото преподавателя из Барнаула, которую уволили из школы после публикации ее фото в купальнике. Педагоги со всей страны организовали флешмоб в поддержку коллеги.