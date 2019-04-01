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16:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка отправила мужа в магазин за выдуманными продуктами

Просто он не хотел помогать жене по дому.

Писательница и блогер Карен Альперт из Иллинойса придумала забавный способ проучить ленивого супруга. Женщина отметила, что вообще-то ее муж замечательный и обычно помогает ей по дому, но в тот день он все время лежал на диване и отказывался разделять с ней родительские и бытовые обязанности.

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Коварный план мести родился в голове Карен мгновенно. Женщина решила проучить супруга и отправила его в магазин со списком продуктов, которых в природе не существует.

Карен попросила супруга купить 3% молоко, клубнику без косточек, обезжиренный хумус, особый сорт размягченной пшеницы (и даже уточнила, что продается в синей коробке), некислую сметану и двойную диетическую кока-колу (она написала, что надо спросить ее у продавца, потому что это новинка). Кроме того, в списке был сочный сыр и органическое печенье Pop-Tarts (тоже несуществующее).

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Тот самый злополучный список Карен опубликовала в своем блоге и отметила, что после того, как муж отправился в магазин, она просто отключила телефон. Судя по ее посту, месть получилась сладкой, правда, чем в итоге закончилась шутка и как на нее отреагировал супруг — не сообщила.

Екатерина Гура

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