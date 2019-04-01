Американка отправила мужа в магазин за выдуманными продуктами
Просто он не хотел помогать жене по дому.
Просто он не хотел помогать жене по дому.
Писательница и блогер Карен Альперт из Иллинойса придумала забавный способ проучить ленивого супруга. Женщина отметила, что
Коварный план мести родился в голове Карен мгновенно. Женщина решила проучить супруга и отправила его в магазин со списком продуктов, которых в природе не существует.
Карен попросила супруга купить 3% молоко, клубнику без косточек, обезжиренный хумус, особый сорт размягченной пшеницы (и даже уточнила, что продается в синей коробке), некислую сметану и двойную диетическую
Тот самый злополучный список Карен опубликовала в своем блоге и отметила, что после того, как муж отправился в магазин, она просто отключила телефон. Судя по ее посту, месть получилась сладкой, правда, чем в итоге закончилась шутка и как на нее отреагировал супруг — не сообщила.
Екатерина Гура