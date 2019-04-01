Фотограф превращает обычные снимки в сюрреалистичные анимации
Выглядит это немного пугающе.
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Выглядит это немного пугающе.
Французский режиссер и фотограф Ромен Лоран создает анимированные
Он «оживляет» всю картинку целиком или отдельный ее фрагмент, добавляя в историю неожиданный сюрреалистичный элемент.
Каждая работа Лорана уникальна, и, в зависимости от сложности концепции, фотограф может потратить на
Екатерина Гура