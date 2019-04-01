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16:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф превращает обычные снимки в сюрреалистичные анимации

Выглядит это немного пугающе.

Французский режиссер и фотограф Ромен Лоран создает анимированные GIF-изображения из обычных фото и видео.

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Он «оживляет» всю картинку целиком или отдельный ее фрагмент, добавляя в историю неожиданный сюрреалистичный элемент.

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Каждая работа Лорана уникальна, и, в зависимости от сложности концепции, фотограф может потратить на GIF-изображение от 15 минут до нескольких часов.

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Екатерина Гура

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