Первое свидание боливийских водных лягушек Ромео и Джульетты засняли на видео
Лягушки живут в одном аквариуме с 1 марта.
Лягушки живут в одном аквариуме с 1 марта.
Редкие боливийские водные лягушки по кличке Ромео и Джульетта, о которых мы писали в начале этого года, нормально восприняли друг друга и уже пытаются спариться — экоактивисты обнародовали видео первой встречи. Подробнее о встрече лягушек рассказывает экологическая организация Global Wildlife Conservation.
Лягушкам Telmatobius yuracare, эндемикам Боливии, как и многим видам лягушек в этой стране, угрожает вымирание
Несмотря на готовность обоих животных и неоднократные попытки, им пока не удается занять положение, необходимое для оплодотворения икринок (амплексус).
Эксперты, работающие с лягушками, отмечают, что им пока крайне мало известно о репродуктивном поведении этого вида, в частности, о том, как долго самец и самка должны находиться в амплексусе, как долго выводятся головастики и сколько будет икринок.
Скорее всего, так самцы Telmatobius yuracare пытаются впечатлить самок.
Кроме Джульетты, участники экспедиции обнаружили еще двух самок и двух самцов, пока они все живут в одном аквариуме и только недавно стали показывать готовность к размножению.
Хитридиомикоз, которого опасались ученые, — действительно серьезная проблема: недавно другая группа ученых проанализировала данные о причинах смерти разных амфибий за несколько десятилетий и пришла к выводу, что для 501 вида заболевание хитридиомикозом послужило причиной снижения численности.
Ольга Добровидова