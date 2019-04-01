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17:50 (мск), источник: N + 1

Первое свидание боливийских водных лягушек Ромео и Джульетты засняли на видео

Лягушки живут в одном аквариуме с 1 марта.

Редкие боливийские водные лягушки по кличке Ромео и Джульетта, о которых мы писали в начале этого года, нормально восприняли друг друга и уже пытаются спариться — экоактивисты обнародовали видео первой встречи. Подробнее о встрече лягушек рассказывает экологическая организация Global Wildlife Conservation.

Лягушкам Telmatobius yuracare, эндемикам Боливии, как и многим видам лягушек в этой стране, угрожает вымирание из-за вырубки лесов, болезней и сокращения ареала их обитания. В музее естественной истории города Кочабамба последние 10 лет живет самец по кличке Ромео. Он считался последним представителем этого вида, пока в январе нынешнего года экоактивисты из Global Wildlife Conservation не сообщили, что в ходе экспедиции в лесах страны ученые нашли еще пять лягушек этого же вида, в том числе подходящую ему самку, которую назвали Джульеттой.

Теперь, по словам активистов, Ромео и Джульетта живут вместе: первого марта после карантина на хитридиомикоз (смертельно опасное для лягушек заболевание) их подсадили в один аквариум.

Несмотря на готовность обоих животных и неоднократные попытки, им пока не удается занять положение, необходимое для оплодотворения икринок (амплексус).

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Эксперты, работающие с лягушками, отмечают, что им пока крайне мало известно о репродуктивном поведении этого вида, в частности, о том, как долго самец и самка должны находиться в амплексусе, как долго выводятся головастики и сколько будет икринок.

Кроме того, они обнаружили, что в присутствии Джульетты Ромео совершает нехарактерные движения, которых раньше за ним не замечалось — быстро шевелит пальцами на задних ногах.

Скорее всего, так самцы Telmatobius yuracare пытаются впечатлить самок.

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Кроме Джульетты, участники экспедиции обнаружили еще двух самок и двух самцов, пока они все живут в одном аквариуме и только недавно стали показывать готовность к размножению.

Хитридиомикоз, которого опасались ученые, — действительно серьезная проблема: недавно другая группа ученых проанализировала данные о причинах смерти разных амфибий за несколько десятилетий и пришла к выводу, что для 501 вида заболевание хитридиомикозом послужило причиной снижения численности.

Ольга Добровидова

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