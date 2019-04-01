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18:01 (мск), источник: Интерфакс

Автор фильма «Ложь Матильды» потребовал 3 млн рублей с Алексея Учителя

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Октябрьский суд Санкт-Петербурга принял к производству иск Руслана Алиева к режиссеру Алексею Учителю о взыскании морального вреда, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Как отмечается в сообщении, Алиев является автором фильма «Ложь Матильды», направленного против снятой Учителем киноленты «Матильда».

«Истец утверждает, что в издании «Комсомольская правда» от 17 июля 2017 года в статье «Режиссер продал машину, чтобы снять «Ложь Матильды» приведена прямая речь ответчика по поводу лично Алиева и его команды, а именно: «Маразм продолжается, есть идиоты, пусть они снимают», — говорится в пресс-релизе суда.

В связи с этим Алиев требует взыскать с режиссера компенсацию причиненного ему моральныого вреда, который истец оценил в 3 млн рублей. Как следует из картотеки суда, заседание по иску назначено на 7 мая.

Как сообщалось, Алиев уже обращался в суд в связи с выходом фильма «Матильда». В частности, он требовал прекратить распространение ленты и удалить все его копии. Суд не стал рассматривать иск.

По данным СМИ, Алиев — предприниматель, боксер и православный активист из Екатеринбурга, также известный под именем Сергей, которое получил при крещении.

Фильм режиссера Учителя «Матильда», вышедший в прокат в октябре 2017 года, рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Кинолента вызвала в России широкий резонанс еще до выхода в прокат после того, как против нее активно выступила депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и ее сторонники.

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