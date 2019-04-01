Автор фильма «Ложь Матильды» потребовал 3 млн рублей с Алексея Учителя
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Октябрьский суд
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Октябрьский суд
Как отмечается в сообщении, Алиев является автором фильма «Ложь Матильды», направленного против снятой Учителем киноленты «Матильда».
«Истец утверждает, что в издании «Комсомольская правда» от 17 июля 2017 года в статье «Режиссер продал машину, чтобы снять «Ложь Матильды» приведена прямая речь ответчика по поводу лично Алиева и его команды, а именно: «Маразм продолжается, есть идиоты, пусть они снимают», — говорится в
В связи с этим Алиев требует взыскать с режиссера компенсацию причиненного ему моральныого вреда, который истец оценил в 3 млн рублей. Как следует из картотеки суда, заседание по иску назначено на 7 мая.
По данным СМИ, Алиев — предприниматель, боксер и православный активист из Екатеринбурга, также известный под именем Сергей, которое получил при крещении.
Фильм режиссера Учителя «Матильда», вышедший в прокат в октябре 2017 года, рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Кинолента вызвала в России широкий резонанс еще до выхода в прокат после того, как против нее активно выступила депутат Госдумы,