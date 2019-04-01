Тренер на пенсии: как оставаться в форме в 90 лет и помогать другим
Инструктор по аквааэробике, Маргарет Мэйн, недавно отпраздновала 90-летие. Она не только остается в форме сама, но и помогает другим.
Инструктор по аквааэробике, Маргарет Мэйн, недавно отпраздновала 90-летие. Она не только остается в форме сама, но и помогает другим.
Аквааэробика считается одним из самых эффективных видов тренировок. Маргарет Мэйн стала инструктором, когда уже вышла не пенсию.
Недавно Мэйн исполнилось 90 лет. Два раза в неделю она проводит занятия для тех, кому за 50.
Она уверена, что регулярные тренировки — это ключ к счастливой и продолжительной жизни.