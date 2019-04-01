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17:58 (мск), источник: BBC News Русская служба

Тренер на пенсии: как оставаться в форме в 90 лет и помогать другим

Инструктор по аквааэробике, Маргарет Мэйн, недавно отпраздновала 90-летие. Она не только остается в форме сама, но и помогает другим.

Аквааэробика считается одним из самых эффективных видов тренировок. Маргарет Мэйн стала инструктором, когда уже вышла не пенсию.

Недавно Мэйн исполнилось 90 лет. Два раза в неделю она проводит занятия для тех, кому за 50.

Во время загрузки произошла ошибка.

Она уверена, что регулярные тренировки — это ключ к счастливой и продолжительной жизни.

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