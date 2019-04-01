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20:10 (мск), источник: Daily Storm

Россия ответит за Киркорова в Европейском суде

Адвокат композитора Жильбера Синуэ решил сыграть по-крупному после отказа судов удовлетворить иск о плагиате.

Источник: РИА "Новости"

Адвокат французского композитора Жильбера Синуэ Игорь Трунов не стал смиряться с проигрышем дела о плагиате песни Helwa ya Baladi, которую Филипп Киркоров превратил в «Шелковую нить». Российские суды отказали Синуэ в иске и Трунов обратился в Европейский суд по правам человека. На этот раз, говорит адвокат, Филипп Бедросович — дело уже тридцать пятое; ответчиком станет Россия с ее судебной системой!

Для Синуэ совершенно удивительно, что в стране, которая первой отправила в космос человека, не могут защитить права музыкантов, поэтому мы будем разбираться с этим уже в международных органах.
Игорь Трунов
Адвокат французского композитора Жильбера Синуэ

Тяжба между музыкантами началась из-за песни Helwa ya Baladi («Моя прекрасная родина»), которую исполняла певица Далида.

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Переработанную композицию Киркоров выпустил на альбоме «Ой мама, шика дам» под новым названием «Шелковая нить», указав Синуэ как одного из авторов музыки.

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Представители короля отечественной эстрады настаивали в суде, что ни о каких нарушениях авторских прав не может быть и речи, поскольку в песнях нет ничего схожего. К такому же решению пришел Савеловский суд, отклонив иск Синуэ о взыскании с Киркорова 15,5 миллиона рублей. Мосгорсуд подтвердил законность отказа, правда, исключив из мотивировочной части вывод о том, что «Шелковая нить» — это переработка Helwa ya Baladi.

— Игорь Леонидович, итак, снова Киркоров и снова плагиат. Когда же все это закончится?

— На самом деле Киркоров здесь уже абсолютно ни при чем. Он здесь ни с какого боку! Мы подаем жалобу против Российской Федерации, заявляя, что ее судебная система работает неэффективно и нарушает Европейскую конвенцию. В частности, ее шестую статью — право на справедливое разбирательство.

— Но началось-то с него. Вернее, с песни.

— Понятно, что с песни, но суть все же в иске, по которому отказала наша судебная система.

Там ведь вопрос какой: Филипп Киркоров использует чужую композицию, указывая фамилии тех, кому принадлежит авторское право. Указать-то указал, но ведь это все равно переделка, которую надо согласовывать, но ничего этого нет.

Ни про согласование, ни про долю, ни про гонорар не говорится ни слова.

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Да, с одной стороны, это не плагиат: Киркоров не берет ничего чужого. С другой, представьте себе состояние Синуэ. Он слышит композицию и говорит: «Ничего себе дела! Произведение мое, слова непонятно какие, а денег мне за это никто не заплатил». Вот о чем разговор.

— Действительно, обидно…

— Именно поэтому мы взяли диск и ряд документов и обратились в суд. Но суд отказывает! Отсюда вопрос: а что это за судебная система такая, когда очевидные иски невозможно выиграть? Этот же самый вопрос мы теперь задаем Российской Федерации, ведь Киркоров на сегодняшнем этапе — дело тридцать пятое. Нас больше интересует справедливость.

— И что будет дальше?

— Дальше процедура такая: сначала выносится судебное решение, а потом с Российской Федерации взыскивают какую-то сумму денег за нарушение Конвенции. Дело становится прецедентом.

Конечная цель — сделать так, чтобы судебная система начала работать; я имею в виду не в целом, а лишь по делам по защите авторских прав в музыке.

— Игорь Леонидович, а как вы думаете, система у нас есть?

— Мне кажется, что нет. Ну или находится в зачаточном состоянии. У нас нет судебных решений, нет постановлений Верховного суда, нет учреждений, где можно было бы провести музыкальную экспертизу. Если в других странах суды по этой категории дел работают исправно и нарушения влекут большие штрафы, то в России, к огромному сожалению, пока нет.

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— Это можно как-то изменить?

— По крайней мере, такие попытки были. Например, некоторое время назад мы встречались с заинтересованными игроками на площадке Роспатента. На совещании присутствовали глава службы Григорий Ивлиев, сотрудники Минкульта и деятели культуры и шоу-бизнеса. По результатам встречи Ивлиев написал докладную записку председателю правительства [Дмитрию Медведеву] о том, что нужно создать экспертные учреждения, благодаря которым можно будет узнать о наличии или отсутствии плагиата. Но что ответил Медведев — пока не известно.

— Не знаю, насколько это тактично… но нет ли в том, что иски проигрываются, роли самого Киркорова?

— В данной ситуации мне сложно сказать, были ли там какие-то договоренности — честные или нечестные. Мы оцениваем только решение. Оно кажется нам нечестным, поэтому мы его и обжалуем! Есть ли какая-то подковерная игра или коррупционная составляющая, я не знаю. Однако могло ведь быть и по-другому. Могла сыграть не меркантильная сторона, а национальная: этакая защита отечественного исполнителя от иностранных варягов. Мол, наших бьют! На наших покушаются! Не хочу гадать — мне важен результат. Мы, кстати, специально выбрали такое однозначное дело, где вопрос совершенно ясен, но ответ абсолютно неожиданный.

— А сам Синуэ? Он настроен так же решительно, как и вы?

— Синуэ далек от российских проблем: он не знает, что здесь происходит и, если честно, наверное, даже не хочет знать.

Для него совершенно удивительно, что в стране, которая первой отправила человека в космос, запустила спутник и разработала атомное оружие, не могут защитить права музыканта.

Но я не читаю ему никаких лекций, а просто держу в курсе ситуации. Не получилось здесь — будем разбираться в ЕСПЧ.

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