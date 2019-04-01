Мику Джаггеру сделают операцию на сердце
Фронтмену The Rolling Stones Мику Джаггеру сделают операцию на сердце на этой неделе, сообщает таблоид The Sun в понедельник, 1 апреля.
Фронтмену The Rolling Stones Мику Джаггеру сделают операцию на сердце на этой неделе, сообщает таблоид The Sun в понедельник, 1 апреля.
По информации издания, 75-летнему рокеру должны заменить сердечный клапан. Днем ранее сообщалось, что The Rolling Stones отложила концертный тур в США и Канаде
Плановое хирургическое вмешательство и последующее лечение 75-летний артист будет проходить в одной из клиник
Выход нового альбома легендарных The Rolling Stones заявлен на 19 апреля. Пластинка c 36 композициями получила название Honk.