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20:20 (мск), источник: Известия

Мику Джаггеру сделают операцию на сердце

Фронтмену The Rolling Stones Мику Джаггеру сделают операцию на сердце на этой неделе, сообщает таблоид The Sun в понедельник, 1 апреля.

Источник: AP 2019

По информации издания, 75-летнему рокеру должны заменить сердечный клапан. Днем ранее сообщалось, что The Rolling Stones отложила концертный тур в США и Канаде из-за болезни Джаггера.

Плановое хирургическое вмешательство и последующее лечение 75-летний артист будет проходить в одной из клиник Нью-Йорка. Сейчас он придерживается строгого режима диеты и физических упражнений.

По прогнозам врачей, Джаггер полностью выздоровеет и выйдет на сцену к лету.

Выход нового альбома легендарных The Rolling Stones заявлен на 19 апреля. Пластинка c 36 композициями получила название Honk.

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