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22:48 (мск), источник: BFM.ru

Обнародованы пять самых распространенных мифов о строительстве Крымского моста

В пятерку вошли мифы: мост трясется, части моста рушатся, мост атакован медузами-мутантами, мост движется, на мост напали мигрирующие рыбы.

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8
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Пятерка наиболее распространенных мифов о строительстве моста через Керченский пролив опубликована в официальном фотоблоге проекта в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Не буду вас разыгрывать 1 апреля, лучше напомню топ-5 #крымскиймост_мифы, которые круче любых первоапрельских шуток про меня», — цитирует РИА Новости публикацию.

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В пятерку вошли мифы: мост трясется, части моста рушатся, мост атакован медузами-мутантами, мост движется, на мост напали мигрирующие рыбы.

Подписчики с юмором отнеслись к подобным мифам, отметив, что фантазия «доброжелателей» неисчерпаема.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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