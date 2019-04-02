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03:54 (мск), источник: ТАСС

Минфин предложил ввести гостиничный сбор

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Этот налог может с 2023 года заменить курортный сбор.

России предлагает заменить курортный сбор, эксперимент с которым проходит сейчас в четырех регионах, гостиничным. Проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Справка
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Согласно опросу Левада-центра, проведенному в начале февраля 2019 года, более 40% молодых россиян хотят переехать на ПМЖ в другую страну. Но те, кто решается осуществить свою мечту, зачастую не знают, как правильно организовать процесс переезда.

В июле 2017 года был принят закон о курортном сборе, который в 2018—2022 годах взимается в порядке эксперимента с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Согласно инициативе Минфина, с 2023 года вместо него может быть введен гостиничный сбор.

Отмечается, что плательщиками нового сбора признаются организации и физические лица, которые осуществляют «деятельность по предоставлению гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания физических лиц в гостиницах и иных средствах размещения».

«Такой подход обусловлен необходимостью создания дополнительных доходных источников местных бюджетов за счет обложения гостиниц и иных средств размещения, которые расположены не только в курортных, но и в других местностях», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ставку сбора, согласно замыслу авторов инициативы, будут определять представительные органы муниципальных образований либо городов федерального значения. Однако эта ставка не может превышать 100 рублей за одного человека, проживающего в гостинице, в день.

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