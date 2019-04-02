Минфин предложил ввести гостиничный сбор
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Этот налог может с 2023 года заменить курортный сбор.
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Этот налог может с 2023 года заменить курортный сбор.
России предлагает заменить курортный сбор, эксперимент с которым проходит сейчас в четырех регионах, гостиничным. Проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В июле 2017 года был принят закон о курортном сборе, который в 2018—2022 годах взимается в порядке эксперимента с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Согласно инициативе Минфина, с 2023 года вместо него может быть введен гостиничный сбор.
Отмечается, что плательщиками нового сбора признаются организации и физические лица, которые осуществляют «деятельность по предоставлению гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания физических лиц в гостиницах и иных средствах размещения».
«Такой подход обусловлен необходимостью создания дополнительных доходных источников местных бюджетов за счет обложения гостиниц и иных средств размещения, которые расположены не только в курортных, но и в других местностях», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Ставку сбора, согласно замыслу авторов инициативы, будут определять представительные органы муниципальных образований либо городов федерального значения. Однако эта ставка не может превышать 100 рублей за одного человека, проживающего в гостинице, в день.