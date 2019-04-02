Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На дне океана нашли доисторическое «супершоссе»
Назван лучший в мире автомобильный завод
Алкоголь скоро заменят безвредным аналогом
Утяшева, Маликова и другие оценили коллекцию Alena Akhmadullina
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Япония готовится к новой эпохе Новая эра в истории Японии получила название Рэйва
Пушков предсказал исход второго тура выборов на Украине
Пореченков ответил на оскорбление Зеленского
Шеф-повар сбросил 76 кг и делится секретами
Кардиологи советуют отказаться от профилактики аспирином
Загитова приняла участие в фотосессии для японского журнала
Роналду попозировал в белье (фото)
С 1 апреля россияне смогут посещать без визы еще одну страну
Певца застрелили напротив его магазина
Простой математический трюк поразил соцсети
30 фото, которые раньше были невозможны
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Паркинг может повысить плату за ЖКХ
Фоторепортажи
11Буйство красок: как в Индии встречают весну
8Нападение на мечети в Новой Зеландии
12:29 (мск), источник: Аргументы и факты

Куда исчезли воробьи?

Выдвигаются разные версии резкого снижения их популяции.

Источник: СС0/Santa3
Количество воробьёв в крупных городах не так давно не поддавалось исчислению. Теперь же их становится всё меньше.

Синицы — конкуренты

Орнитологи отмечают, что популяция воробьёв в крупных городах уменьшилась в несколько раз. Причин называется много — возросший городской шум, загрязнение воздуха и даже электромагнитное излучение от вышек сотовой связи, которое, как считают некоторые, может нарушать навигационные способности птиц. Есть и вовсе жуткие версии — например, что воробьёв целенаправленно уничтожают городские службы по борьбе с вредителями.

Но, скорее всего, пернатые спутники человека стали жерт­вой сразу нескольких факторов, послуживших причиной сбоя в экосистемах городов-миллионников.

«Воробьи исчезли не только в крупных городах России — в Западной Европе та же ситуация, — рассказал «АиФ» представитель Союза охраны птиц России, кандидат биологических наук Виктор Зубакин. — Часто можно видеть, что горожане кормят на площадях и бульварах голубей, но ­воробьёв, как раньше, рядом нет. Хотя по-прежнему прилетают кормиться у людей ­синицы, снегири и даже чечётки. Да и полевой, сельский воробей, который гнездится в дуплах деревьев на городских окраинах, понемногу увеличивает свою численность.

Никто, конечно, целенаправленно этих птиц не уничтожает. Но популяция домового, городского воробья, обитающего в каменных строениях в центре мегаполисов, продолжает уменьшаться.
Виктор Зубакин
Представитель Союза охраны птиц России, кандидат биологических наук
Читайте также
Как выглядят самые маленькие птицы в мире (фото)

Орнитологи считают, что дело в особенностях современной архитектуры: домовые воробьи любят гнездиться в малодоступных закутках и нишах старых строений, в том числе и потому, что те отдают тепло в холодное время года. Однако европейские города всё больше застраиваются зданиями с гладкими стенами и крышами без карнизов, коммунальщики стараются заделать все дыры и щели, а чердаки превращаются в застеклённые мансарды и квартиры. Потому воробьям остаются лишь карнизы, водостоки, деревья и фонари.

Крылышками не бяк-бяк

«Главная причина исчезновения этих птиц в том, что у них стало меньше корма, — считает завлабораторией экологии и управления поведением птиц Института проблем экологии и эволюции им. Северцова Ольга Силаева. — Москва, например, стала чище, её начали лучше убирать, стало меньше открытых помоек. Кстати, воробьёв до сих пор много в Московском зоопарке — поскольку там вдоволь привычного для них питания».

Орнитологи отмечают: то, что в городах изменились способы сбора и утилизации мусора, действительно может влиять на популяции мелких птиц. Раньше всё выкидывали на помойку без упаковок и пакетов, и воробьи массово кормились в мусорных баках.

Сегодня контейнеры герметичны и стоят зачастую в крытой загородке. Мелкой птахе добраться до съедобных отбросов сложнее.

Возможно, дело ещё и в том, что воробьям не хватает естественного корма для птенцов — насекомых и гусениц. Помните газоны нашего детства с ромашками и одуванчиками? Там прыгали кузнечики, ползали жуки и муравьи, летали бабочки и пчёлы. Сегодня же в городах исчезли естественные луговые сообщества, а искусственные и коротко стриженные газоны в этом смысле крайне бедны.

Читайте также
Обнаружен новый загадочный вид птиц

Орнитологи вспоминают, как весной и летом большие стаи воробьёв кормились в высокой траве городских газонов, собирая насекомых для своих выводков. Там же искали семена слётки — птенцы, которые учатся летать. Птицы селились стаями на кустах, но в последние десятилетия их ветви регулярно подрезают, а ещё городские хозяйства следят за состоянием газонов, подстригают их, засыпают торфом и застилают рулонами с искусственно выращенным видом травы, не дающим цветов и семян. Насекомые там не живут.

Другие птицы, появляющиеся в городе, научились выживать в новых условиях: скворцы питаются дождевыми червями, синицы поедают насекомых в кронах деревьев, а голуби кормят птенцов кашицей из зоба. Есть версия, что воробьи просто переселились в леса и поля пригородов, где много привычной для них еды. Однако, по мнению орнитологов, это не так: домовые воробьи никуда не мигрируют со своей территории, а голодают и вымирают по вине людей.

Читайте также

Посмеялись — и хватит. Как живут бывшие резиденты Comedy Club
Песков: вопрос кредита в $600 млн для Белоруссии прорабатывается
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
В России предложили ввести новые налоги
Штаб Зеленского предложил Порошенко теледебаты с Коломойским
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 70 лет
ФСБ провела обыски в службе специальных объектов президента
Спорт
Молчание ради золота: российским лыжникам запретят соцсети Президент ФЛГР Елена Вяльбе считает, что во время главных стартов сезона ничто не должно отвлекать спортсменов
Hi-Tech
Apple выпустит три абсолютно новые OLED-iPhone в 2020 году. Какими они будут? Нас ждут серьезные изменения.
Авто
Новый кроссовер Hyundai оказался «маленьким Santa Fe» В Индии местные дилеры Hyundai начали получать новые кроссоверы Venue
Кино
39-летняя Семенович сильно «располнела» ради съемок клипа Партнерами певицы по съемочной площадке стали Станислав Дужников и Роза Сябитова
Недвижимость
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Сыну Плющенко и Рудковской решили сменить имя Возможно, теперь Сашу будут называть ЧебуСашкой
Леди
Вера Брежнева прогулялась по Лос-Анджелесу в неоновой футболке Звезда поразила фанатов своей красотой.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь