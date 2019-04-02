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11:42 (мск), источник: RTVi

В Исландии туристам пришлось убегать от волны, вызванной отколовшимся ледником

На юго-востоке Исландии туристам пришлось убегать от волны, которую вызвала отколовшаяся часть ледника Брейдамеркурйокудль. Об этом 1 апреля написали на сайте Iceland Monitor.

Туристы стояли на каменистом берегу лагуны, когда увидели как на другом ее краю от ледника откололась огромная глыба льда и упала в воду. Поднятая ей волна стала двигаться к берегу, постепенно увеличиваясь в размерах. Группа туристов сначала просто на нее смотрела, а потом стала карабкаться на скалы повыше, чтобы волна их не достала.

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Гиду туристического агентства Стефену Мантлеру удалось заснять происшествие на видео. По его словам, люди были не столько напуганы, сколько «взволнованы». Благодаря инструктажу, они знали, как вести себя в такой ситуации, поэтому не растерялись.

Мантлер добавил, что такие большие волны не часто бывают в лагуне от падения кусков ледника.

Депутат исландского парламента Ари Тройсти Гудмундссон написал у себя в фейсбуке, что происшествие около ледника — «очень серьезное событие». По его мнению, туристические компании должны предоставлять более подробный план экскурсий, а некоторые наиболее опасные места стоит ограничить для посещения.

Ледник Брейдамеркурйокудль популярен у туристов, там снимают рекламу и кино. Здесь снимались некоторые сцены фильма «Лара Крофт: расхитительница гробниц», которые по сюжету должны происходить в Сибири.

Ученые считают тревожным знаком, что таяние ледников в полярных регионах значительно ускорилось за последние 30 лет. Например, в Гренландии каждый год тает в среднем 280 млрд тонн льда.

Как предупредили специалисты из Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы, процесс ускоренного таяния ледников может обернуться серьезными климатическими изменениями и погодными аномалиями на всех континентах.

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