В Исландии туристам пришлось убегать от волны, вызванной отколовшимся ледником

Туристы стояли на каменистом берегу лагуны, когда увидели как на другом ее краю от ледника откололась огромная глыба льда и упала в воду. Поднятая ей волна стала двигаться к берегу, постепенно увеличиваясь в размерах. Группа туристов сначала просто на нее смотрела, а потом стала карабкаться на скалы повыше, чтобы волна их не достала.
Гиду туристического агентства Стефену Мантлеру удалось заснять происшествие на видео. По его словам, люди были не столько напуганы, сколько «взволнованы». Благодаря инструктажу, они знали, как вести себя в такой ситуации, поэтому не растерялись.
Мантлер добавил, что такие большие волны не часто бывают в лагуне от падения кусков ледника.
Депутат исландского парламента Ари Тройсти Гудмундссон написал у себя в фейсбуке, что происшествие около ледника — «очень серьезное событие». По его мнению, туристические компании должны предоставлять более подробный план экскурсий, а некоторые наиболее опасные места стоит ограничить для посещения.
Ледник Брейдамеркурйокудль популярен у туристов, там снимают рекламу и кино. Здесь снимались некоторые сцены фильма «Лара Крофт: расхитительница гробниц», которые по сюжету должны происходить в Сибири.
Ученые считают тревожным знаком, что таяние ледников в полярных регионах значительно ускорилось за последние 30 лет. Например, в Гренландии каждый год тает в среднем 280 млрд тонн льда.
Как предупредили специалисты из Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы, процесс ускоренного таяния ледников может обернуться серьезными климатическими изменениями и погодными аномалиями на всех континентах.