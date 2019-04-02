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11:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит «португальская Венеция» (фото)

Неожиданное и совсем не туристическое место.

Мало кто знает, но живописными каналами посреди города может похвастаться не только Италия или Нидерланды, но и Португалия, которая в основном ассоциируется у путешественников с океаном.

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В небольшом городке Авейру, который находится в 75 километрах от Порту, туристов ждет большой сюрприз. Помимо прекрасных пляжей, демократичных цен и колоритной архитектуры, здесь есть живописные каналы, по которым можно прокатиться на ярко раскрашенных лодках под названием молисейру.

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Внешне Авейру напоминает знаменитую Венецию или Амстердам, только с португальским колоритом — лодки расписаны традиционными узорами и яркими цветами, а плавая по каналам, можно любоваться удивительной архитектурой старого города (первое упоминание о нем датируется 959 годом) и знаменитой португальской глазурованной плиткой азулежу, которой тут украшено практически все вокруг.

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Екатерина Гура

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