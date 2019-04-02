Бег против аутизма: как спорт изменил жизнь белорусской семьи
Инклюзивный спортивный клуб помог мальчику с аутизмом включиться в активную жизнь.
Инклюзивный спортивный клуб помог мальчику с аутизмом включиться в активную жизнь.
Никита Дробот с детства любил бегать, но его не принимали в спортивные секции
Когда Галина узнала, что у сына аутизм, ему было три года. В этом возрасте он почти не разговаривал. Она боялась, что у Никиты не будет друзей, и всю жизнь он проведет в стенах квартиры. Спустя 17 лет их семья стала частью спортклуба «Крылья ангелов».
«Ангелами» в команде называют людей с инвалидностью, а «крыльями» — тех, кто помогает им бегать: членов семьи или волонтеров.
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