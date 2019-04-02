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11:40 (мск), источник: BBC News Русская служба

Бег против аутизма: как спорт изменил жизнь белорусской семьи

Инклюзивный спортивный клуб помог мальчику с аутизмом включиться в активную жизнь.

Никита Дробот с детства любил бегать, но его не принимали в спортивные секции из-за аутизма. Теперь на двоих с мамой у него 21 медаль различных соревнований.

Когда Галина узнала, что у сына аутизм, ему было три года. В этом возрасте он почти не разговаривал. Она боялась, что у Никиты не будет друзей, и всю жизнь он проведет в стенах квартиры. Спустя 17 лет их семья стала частью спортклуба «Крылья ангелов».

«Ангелами» в команде называют людей с инвалидностью, а «крыльями» — тех, кто помогает им бегать: членов семьи или волонтеров.

Видео Русской службы Би-би-си о том, как Никите удалось из «ангела» стать «крылом».

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